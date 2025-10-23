SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Carlos Miguel seguirá como titular do Palmeiras para o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores contra a LDU mesmo após levar três gols em sua estreia pelo time.

Apesar do pouco ritmo de jogo -o último antes da estreia pelo Palmeiras havia sido no dia 2 de fevereiro, contra o Exeter City, pela Copa da Inglaterra-, o goleiro de 27 anos tem total confiança da comissão técnica de Abel Ferreira.

Carlos Miguel é destaque dos treinos do Palmeiras há algumas semanas. Membros da comissão técnica e os próprios jogadores do elenco se impressionaram com defesas do goleiro durante as atividades.

Em entrevista à TV Palmeiras, Carlos ressaltou que se dedicou um pouco a mais neste início no novo clube para agarrar uma oportunidade assim que aparecesse. Weverton, titular incontestável da equipe, sofreu uma fissura na mão e deve desfalcar a equipe até o fim da temporada.

"O trabalho e a dedicação vêm de anos. Mas, claro, quando cheguei aqui, tive uma dedicação a mais. Estou muito feliz de estar no Palmeiras e pretendo ficar um bom tempo no clube. É o trabalho do dia a dia com o Rogério, com o Thales, com todos os goleiros, nos ajudando. A oportunidade, quando chega, não te avisa uma semana ou três dias antes.

Temos muitos jogos, um em cima do outro, e, graças a Deus, estamos brigando por duas competições. Agora, o mais importante é tentar ir até a final da Libertadores e conseguir sair com a taça, que é o nosso objetivo. Fico feliz e muito à vontade de estar com meus companheiros. Eles me ajudam bastante e isso me deixa muito leve para jogar", afirma Carlos Miguel.

A estreia do goleiro não foi como ele imaginava (derrota com três gols sofridos), mas dentro do clube há o entendimento que o goleiro não teve nenhuma culpa nos gols. Arrascaeta e Pedro tiveram duas chances cara a cara com Carlos Miguel, e Jorginho converteu uma cobrança de pênalti.

A expectativa é de que Carlos Miguel vá ganhando confiança com a sequência de jogos e que seja uma peça importante nesta reta final de temporada.

"Nós goleiros não podemos ter um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato. Me sinto muito à vontade e estou pronto para estar nessas finais. Farei de tudo para fazer excelentes jogos e ajudar a equipe. Sempre há dificuldades. Às vezes, é o campo que não está muito agradável, às vezes, é a altitude que vamos jogar. Temos de estar preparados, focar, preparar ao máximo para estar o melhor possível no campo e desempenhar o melhor futebol possível", diz Carlos Miguel.

O Palmeiras investiu cerca de R$ 35 milhões para tirar Carlos Miguel do Nottingham Forest, e acredita que ele é o futuro sucessor de Weverton no gol do Palmeiras.

A LDU também não terá seu goleiro titular à disposição nos jogos contra o Palmeiras. O goleiro titular Gonzalo Valle sofreu uma distensão no ligamento do joelho e deve ser baixa até o fim do ano.

O jogo de ida será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, e a volta na próxima quinta (30), no Allianz Parque