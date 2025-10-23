SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca enfrentará o canadense Denis Shapovalov, cabeça de chave e número 23 do mundo, nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

Shapovalov avançou na competição após vitória por 2 sets a 0 contra o francês Valentin Royer. O embate aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), e o canadense levou a melhor com parciais de 7/6 e 6/2.

O canadense já conquistou dois títulos este ano -ATP 2025 de Los Cabos e ATP 500 de Dallas- e costuma brilhar na quadra dura. Os quatro títulos da carreira de Shapovalov vieram neste tipo de quadra. Ele foi campeão em Belgrado (2024) e Stockholm (2019).

Foi neste piso, inclusive, que ele venceu, aos 18 anos, o então número dois do mundo Rafael Nadal. Jogando em casa, o então jovem tenista, nº 143 do mundo, impediu que o espanhol assumisse o topo do ranking da ATP ao vencer o embate pelas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal (CAN) de 2017.

No mesmo torneio, Shapovalov se tornou o mais jovem tenista da história a chegar a uma semifinal de Masters 1000. Ele acabou eliminado na semi após derrota por 2 sets a 0 para o alemão Alexander Zverev.

O canadense já integrou o top-10 em duas oportunidades. A primeira vez aconteceu em setembro de 2020 e durou apenas uma semana. Shapovalov retornou à décima colocação em 12 de julho de 2021, onde permaneceu por aproximadamente dois meses.

Será o primeiro embate entre Shapovalov e João Fonseca, e o brasileiro chega mais descansado. Isso porque ele venceu o tcheco Jakub Mensik, nesta quarta-feira (22), por WO, pelas oitavas de final. A ATP ainda não divulgou a data e horário da partida.