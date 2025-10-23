SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será o palco do SLS Super Crown World Championship Tour 2025, nos dias 6 e 7 de dezembro. Com isso, a capital paulista será a primeira cidade fora dos Estados Unidos a sediar a decisão do circuito por quatro anos consecutivos.

A final reúne a elite do skate street mundial, com os melhores skatistas classificados ao longo de cada uma das etapas. Assim como nas edições mais recentes, o maior nome do Brasil será Rayssal Leal, que busca seu quarto título da liga.

Presente no pódio em 19 das 21 etapas que disputou na liga -com 14 ouros, quatro pratas e um bronze-, a campeã das edições de 2022, 2023 e 2024 do Super Crown é novamente favorita ao título deste ano.

"O Super Crown é sempre uma etapa muito especial para mim quando acontece aqui no Brasil. A energia do público é incrível. Estou animada e vou dar o meu melhor, com certeza", afirmou a maranhense.

Além de do domínio na SLS, Rayssa é bicampeã mundial (2022 e 2024) e tem duas medalhas olímpicas, a prata nos Jogos de Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. Ela coleciona troféus do STU nacional, circuito nacional de skate, e STU Pro Tour, o circuito internacional de skate.

A venda de ingressos para o Super Crown 2025 começa no domingo (26). Clientes do Banco do Brasil, um dos patrocinadores do evento, terão acesso à pré-venda a partir desta sexta-feira (24). O ingresso mais barato dá direito ao acesso ao ginásio no sábado (6), na cadeiara superior, por R$ 165. Já o bilhete mais caro, por R$ 2.328, tem um lugar reservado ao lado da pista, com acesso exclusivo, crédito para consumo, kit oficial SLS e sessão de autógrafos com os skatistas da liga.

Em 2024, a competição reuniu 16,5 mil pessoas durante o fim de semana, 9,5 mil apenas no domingo da final. O evento também será transmitido ao vivo na Globo, SporTV, GE TV e YouTube.

SLS SUPER CROWN WORLD CHAMPIONSHIP TOUR

Quando: 6 e 7 de dezembro

Onde: Ginásio do Ibirapuera

Venda de ingressos: www.ticketmaster.com.br

SÁBADO - CADEIRA SUPERIOR - CADEIRA INFERIOR - SLS EXPERIENCE - CADEIRA SUPERIOR PACOTE - CADEIRA INFERIOR PACOTE - SLS EXPERIENCE PACOTE

Inteira Lote 1 - R$ 165,00 - R$ 242,00 - R$ 1.300,00 - R$ 270,00 - R$ 401,00 - R$ 1.680,00

Inteira Lote 2 - R$ 220,00 - R$ 319,00 - R$ 1.500,00 - R$ 355,00 - R$ 524,00 - R$ 1.968,00

Inteira Lote 3 - R$ 275,00 - R$ 385,00 - R$ 1.700,00 - R$ 439,00 - R$ 647,00 - R$ 2.328,00

DOMINGO - CADEIRA SUPERIOR - CADEIRA INFERIOR - SLS EXPERIENCE - CADEIRA SUPERIOR PACOTE - CADEIRA INFERIOR PACOTE - SLS EXPERIENCE PACOTE

Inteira Lote 1 - R$ 220,00 - R$ 330,00 - R$ 1.500,00 - R$ 270,00 - R$ 401,00 - R$ 1.680,00

Inteira Lote 2 - R$ 286,00 - R$ 429,00 - R$ 1.780,00 - R$ 355,00 - R$ 524,00 - R$ 1.968,00

Inteira Lote 3 - R$ 352,00 - R$ 539,00 - R$ 2.180,00 - R$ 439,00 - R$ 647,00 - R$ 2.328,00