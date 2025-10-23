Após a injúria, PV reagiu e deu um soco em Diego. Ele ainda foi acusado de cuspir no jogador, o que lhe rendeu a punição total de dez jogos. Pela ofensa, Gustavo ficou com a punição de sete jogos afastado. O jogador que ofendeu o colega teve o contrato rescindido, e não joga mais pelo Batel de Guarapuava.



Em pronunciamento nas redes sociais, PV disse não entender por que teve uma punição mais severa do que seu agressor.

"Meu sentimento já era de impotência, agora ainda mais. Não me senti amparado e queria entender realmente essa sentença de pegar mais jogos do que quem cometeu o crime", argumentou.

Confira reportagem sobre o caso no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil:





*Com informações da TV Brasil

futebol | paran | racismo