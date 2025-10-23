(UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa fez uma homenagem nas redes sociais a dez técnicos de futebol que já venceram o Mundial de Clubes, e apenas um brasileiro foi lembrado.

A Fifa fez uma postagem em seu perfil do Mundial de Clubes no Instagram com imagens de dez treinadores que já levantaram o troféu do torneio. Zinedine Zidane, campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017, é quem abre o carrossel.

O único brasileiro que aparece entre os dez treinadores é Tite, campeão do torneio com o Corinthians em 2012 após vitória épica sobre o Chelsea na decisão. Outros nomes como Abel Braga, campeão pelo Inter em 2006, e Paulo Autuori, treinador do São Paulo no título de 2005, não foram lembrados.

VEJA OS TÉCNICOS QUE APARECEM NAS IMAGENS:

Zinedine ZidaneTítulos: 2016 e 2017 (Real Madrid)

Jurgen KloppTítulo: 2019 (Liverpool)

Pep GuardiolaTítulos: 2009 e 2011 (Barcelona), 2013 (Bayern de Munique) e 2023 (Manchester City)

Carlo AncelottiTítulos: 2007 (Milan), 2014, 2022 e 2024 (Real Madrid)

Thomas TuchelTítulo: 2021 (Chelsea)

Luis EnriqueTítulo: 2015 (Barcelona)

TiteTítulo: 2013 (Corinthians)

Alex FergusonTítulo: 2008 (Manchester United)

Santiago SolariTítulo: 2018 (Real Madrid)

Rafa BenítezTítulo: 2010 (Inter de Milão)