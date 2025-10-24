SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS - O Palmeiras terá de superar uma difícil missão para manter vivo seu sonho de chegar ao quarto título da Libertadores. Nesta quinta-feira (24), a equipe alviverde viu ficar mais distante o objetivo de chegar à final da atual edição ao perder o jogo de ida pela semifinal para a LDU, do Equador, por 3 a 0.

Todos os gols saíram na primeira etapa do confronto, disputado em Quito, onde os donos da casa fizeram uma pressão desde o começo da partida. Villamíl, duas vezes, aos 16 minutos e nos acréscimos, e Alzugaray, aos 27, convertendo pênalti, fizeram os gols que difiniram a vitória equatoriana.

Dono da melhor campanha na fase de grupos, o time alviverde vai decidir a semifinal da Libertadores no Allianz Parque, na quinta-feira da próxima semana. Na ocasião, o time precisa, ao menos, vencer o rival pela mesma diferença para forçar a decisão por pênaltis.

O revés diante da LDU encerrou, ainda, uma longa invencibilidade do time de Abel Ferreira no torneio.

Desde abril de 2023, quando perdeu para o Bolívar, também na altitude, em La Paz, a equipe alviverde não perdia para equipes estrangeiras em partidas pela competição continental. No período, foram 24 partidas, com ampla vantagem para o time da Barra Funda: 19 vitórias e seis empates.

Com a derrota na capital equatoriana, a formação alviverde também perdeu a chance de igualar sua maior sequência invicta contra times estrangeiros na competição.

O recorde do clube foi estabelecido entre 2000 e 2006, com 15 vitórias e 11 empates em 26 jogos. O time brasileiro carregava, ainda, uma invencibilidade de 12 jogos como visitante na competição, até então, com dez vitórias e dois empates desde o revés para o Bolívar, em 2023.

Campeão em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras luta para chegar a sua sétima decisão. A equipe brasileira foi vice em 1961, 1968 e 2000.