(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo não avançará ou abrirá novas negociações de renovação contratual antes de definir seu futuro em 2026. Formação de elenco deve ser centrada em 'medalhões'.

PROJEÇÃO PARA 2026

A reportagem apurou que a próxima quarta-feira será data da primeira reunião de uma série de encontros entre a diretoria do clube para planejamento do próximo ano. Nessas conversas, que ocorrerão no CT da Barra Funda, o grupo já passará a tratar da formulação do elenco para janeiro.

Fontes revelaram que a expectativa nesta sexta-feira (24) é de a próxima janela ser de reforços 'ao redor' de peças como Lucas, Oscar e Calleri. O São Paulo vive uma crise financeira grave e seguirá em busca de 'oportunidades de mercado', principalmente através de jogadores livres ou empréstimos.

Uma decisão, contudo, já está tomada: o grupo esperará definir quais competições o São Paulo jogará no ano que vem antes de bater o martelo sobre saídas.

POSSÍVEIS SAÍDAS

O Tricolor tem dois jogadores em reta final de contrato: o volante Luiz Gustavo e o terceiro goleiro Leandro. Não haverá, por ora, discussão por renovações.

Além deles, a diretoria também vai debater o futuro de jogadores que estão atualmente emprestados. É o caso de Juan Dinenno e Emiliano Rigoni, e a palavra é que também é "cedo" para uma definição.

A briga do Tricolor, nono colocado com 38 pontos e a oito tentos do G6, é por vaga na pré-Libertadores. Internamente, há um entendimento de que o time precisará se adequar financeiramente na próxima janela caso falhe em conquistar vaga ao continental e fique apenas com a Sul-Americana. Para conquistar o objetivo, a diretoria planejou uma premiação.

Pensando nisso, o jogo contra o Bahia, neste sábado, é considerado nos bastidores como 'chave'. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.