(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro é um dos dois novatos desta temporada do NBB, tendo conquistado a vaga por meio da Liga Ouro. Multicampeão no futebol, o clube também tem sucesso em outros esportes, como o vôlei e o atletismo. No vôlei, inclusive, a torcida abraçou o projeto, e o técnico Thiago Perez espera que o mesmo aconteça no basquete.

Agora mandando seus jogos no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte ?e não mais em Itatiaiuçu?, ele espera ver o ginásio lotado nas partidas da equipe.

"Pela primeira vez a gente vai jogar em Belo Horizonte e pela primeira vez a gente vai ter esse contato direto com a torcida do Cruzeiro. Esperamos que eles abracem o projeto, igual eles abraçaram o vôlei e se Deus quiser, eles deem força e encham o ginásio para que impulsione o nosso time no NBB."

PESO DA CAMISA CRUZEIRENSE

Vestir a camisa do Cruzeiro no basquete representa também trazer os milhões de torcedores do time mineiro no futebol. Por isso, o treinador não nega que existe uma pressão em ser uma equipe vinda de um grande clube de outra modalidade.

"Quando a gente veste uma camisa de futebol, eu acho que a pressão é natural. Ela está ali junto com o escudo do time, seja Corinthians, Flamengo. O torcedor do futebol vai torcer para o basquete, para o vôlei, para o atletismo, para o futsal. Vai torcer e cobrar igual ao futebol."

Somando as modalidades, a Raposa é o clube mais vitorioso do estado, e os jogadores sabem da responsabilidade que é representar o escudo. "Os atletas, quando chegam no Cruzeiro, sabem dessa responsabilidade, que a gente está defendendo o clube mais vitorioso de Minas Gerais. O time de vôlei do Sada é um dos melhores do mundo. A gente sabe dessa pressão, ela existe, mas tem de encarar isso como uma coisa natural e tentar dar o nosso melhor", disse o treinador.

META NO PRIMEIRO ANO DE NBB

Por estar estreando na liga, a temporada representa grandes desafios para a equipe. Por isso, o técnico Thiago Perez fala em ajustar o time. "Ao longo do campeonato, queremos fazer com que o nosso time, a cada jogo, seja mais competitivo, para que a gente consiga pensar em brigar por uma vaga nos playoffs."

Avançam para os playoffs os 16 primeiros colocados da fase inicial. No entanto, a partir desta temporada, haverá rebaixamento e acesso: os dois últimos da fase de classificação cairão para a Liga Ouro. Por isso, o treinador estabelece como principal objetivo ?especialmente para um time estreante? a permanência na elite.

"Assim, eu acho que para quem está chegando agora, a meta sim é não cair, porque pela primeira vez o NBB vai ter descenso. Então, eu acho que a nossa primeira meta é não cair (...)A gente sabe qual é o nosso campeonato, e vamos tentar ser o mais competitivos possível nesse torneio."

O time acabou perdendo os dois primeiros jogos, para São José e Corinthians, ambos disputados em casa. Atualmente, o Cruzeiro soma 2 pontos na tabela.