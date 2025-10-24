RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A imobilização do braço de Pedro, resultado de uma fratura, trava a sequência do camisa 9 no time titular. Para completar, o desejo de Bruno Henrique de não atuar mais como centroavante embaralha um pouco as opções do técnico Filipe Luís para os próximos jogos.

Pensando no Fortaleza, sábado, e principalmente no jogo de volta, contra o Racing, pela Libertadores, a tendência é um ajuste forçado no ataque.

A volta de Pedro é incerta. O departamento médico fará acompanhamento diário para checar o avanço da consolidação da fratura. Menos mal que ele não precisará passar por cirurgia.

E quais são as opções mais ofensivas para formar uma dupla com Arrascaeta, titular absoluto? O próprio Bruno Henrique, Plata, Juninho e Wallace Yan. Mas isso pressupõe uma mudança de característica de jogo.

Se prefere uma estabilidade na formação de defesa (a dupla de zaga), Filipe Luís é muito mais afeito a mudanças no ataque. Há premissas básicas para o estilo de jogo do Flamengo, mas há convicções específicas que dependem do adversário.

Até quarta-feira, Bruno Henrique era a alternativa natural para ausência de Pedro. Mas o técnico e o jogador disseram que contra o Racing a entrada dele foi diferente. Filipe mencionou que o papel do camisa 27 foi mais como um meia, atacando espaço. Ou seja, substituto de Arrascaeta.

O Flamengo começou com Pedro e o uruguaio. Terminou com BH e Plata na faixa central do campo, contando também com a flutuação de Carrascal para o meio ?o lance do gol da vitória apertada é o melhor exemplo.

Mesmo sem querer ser camisa 9, Bruno Henrique ainda é o substituto natural. Mas é possível que seja replicando o jeito que terminou contra o Racing e não como atacante isolado na frente, tentando fazer pivô e jogo curto.

OUTROS CAMINHOS

De todo modo, Filipe Luís pode traçar outros caminhos.

Plata já fez dupla com Arrascaeta no jogo contra o Cruzeiro. Filipe queria explorar as costas de uma linha defensiva que marcava muito alto. A questão é que o Flamengo não foi efetivo e o jogo foi 0 a 0.

Juninho é outra alternativa, mas sumiu dos jogos do Flamengo neste segundo semestre. E olha que teve propostas para sair no meio do ano, mas o clube preferiu segurá-lo.

Juninho chegou em janeiro para preencher a lacuna de Gabigol e com Pedro ainda lesionado. Quando o camisa 9 voltou a atuar, foi perdendo espaço paulatinamente.

O centroavante está decepcionado pela falta de oportunidades, segundo o UOL apurou. Pode ser que o cenário atual amenize, até porque, sem Pedro, ele é o centroavante de ofício que resta ao elenco.

Outra possibilidade, mas num desenho que remete às combinações com Plata e Bruno Henrique, é Wallace Yan.

O jogador de 20 anos, no entanto, não está em um momento bom. A aparição mais recente foi contra o Bahia: levou dois amarelos durante os nove minutos que esteve em campo. O Flamengo já estava com um jogador a menos e passou a ter dois.

Wallace ainda será julgado pelo STJD por causa disso. A procuradoria enxergou a jogada de forma mais grave que o árbitro da partida e denunciou o atacante por agressão.