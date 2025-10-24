SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem 90 minutos no Allianz Parque para tirar a desvantagem de três gols contra a LDU e conquistar uma vaga na final da Copa Libertadores. Para Abel Ferreira, isso é muito tempo. Mas a atuação do Alviverde nos últimos dois jogos mostra mais motivos para o torcedor se preocupar do que sonhar com uma virada. Em menos de uma semana, o time sofreu duas derrotas duras depois de uma sequência muito positiva que empolgou a torcida.

O QUE ACONTECEU

O Alviverde sofreu três gols no 1º tempo contra o Flamengo, e Abel Ferreira fez três mudanças no time para o jogo contra a LDU ? com a esperança de ver um desempenho melhor, mas acabou com mais três gols em 45 minutos (seis em dois jogos). Murilo entrou na vaga de Bruno Fuchs, Emiliano Martínez ganhou a vaga de Aníbal Moreno, e Veiga entrou no lugar de Maurício, mas o que se viu em campo foi um domínio completo dos equatorianos.

A derrota por 3 a 0 contra a LDU serviu para deixar ainda mais dúvidas na cabeça de Abel sobre o time titular. O zagueiro Murilo levou um drible desconcertante de Bryan Ramírez no lance do terceiro gol, Khellven falhou no primeiro gol e ainda desviou a bola do terceiro, e Emiliano Martínez foi apontado por Abel como o responsável por não acompanhar Gabriel Villamíl ?que balançou as redes duas vezes.

"A missão do Veiga era muito específica: era sair e bloquear o camisa 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. A missão do Emiliano [Martínez] era acompanhar o jogador que fez os dois gols. E a missão do Murilo, entendi que era um jogo mais físico nesta sexta-feira (24) e o Murilo tem essa capacidade. Acho que foram três substituições perfeitamente normais dentro da nossa estratégia, eles tinham três homens no meio-campo", disse Abel Ferreira.

Abel revelou que Aníbal Moreno está lesionado, e o treinador pode ter que improvisar alguém como primeiro volante se não quiser repetir a dose com Emi. O Palmeiras não revelou a lesão do argentino, mas Abel confirmou em coletiva de imprensa que ele não tinha condições de jogo.

A entrada de Raphael Veiga no time titular também não se justificou. O camisa 23 entrou no lugar de Maurício, mas foi substituído logo na volta do intervalo para dar lugar a Sosa. Ele até acertou um belo lançamento para Vitor Roque, que saiu na cara do gol e desperdiçou, mas pouco conseguiu ajudar o time.

O Palmeiras vive um dilema pensando no jogo decisivo contra a LDU. A equipe tem o Cruzeiro pela frente no Allianz Parque em jogo importantíssimo válido pelo Brasileirão. Palmeiras e Flamengo têm a mesma pontuação no topo da tabela (61), mas Abel terá que colocar na balança se irá poupar seus titulares ou não.

O Alviverde só conseguiu vitórias com três gols de diferença, o que precisa para levar a decisão contra a LDU nos pênaltis, em onze dos 64 jogos no ano. As vítimas foram RB Bragantino, Juventude, Vasco, Fortaleza, Internacional, Sport, Universitário, Sporting Cristal, Ceará, São Bernardo, Inter de Limeira e Guarani.

Uma classificação do Palmeiras no jogo decisivo seria algo inédito para Abel na Libertadores. Com o técnico português, o Palmeiras só conseguiu reverter uma desvantagem no mata-mata no Paulistão. O jogo decisivo acontece na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.