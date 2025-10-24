RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Caio Souza fez uma apresentação segura na final das argolas no Mundial de ginástica artística e terminou na sexta colocação. O brasileiro somou 14.166 na prova, que foi realizada na manhã desta sexta-feira (24).

O título ficou com o norte-americano Donnell Whittenburg, que teve 14.700. O turco Adem Asil, com 14.566, ficou com a prata, enquanto o chinês Lan Xingyu somou 14.500 e levou o bronze.

"Eu estou, realmente, muito feliz com o que eu apresentei. As argolas eram um aparelho que eu almejava. Em 2022, fiquei muito próximo de chegar à final. Este ano eu consegui, e consegui melhorar a minha posição na final. Muito feliz de ter acertado, mais uma vez, a saída. Acho que mostrou que o trabalho que fizemos durante o ano todo surtiu efeito", disse Caio Souza, ao SporTV.

O QUE ACONTECEU

Caio foi o quarto a entrar em ação na final. Ele saiu da prova satisfeito com o que apresentou, mas a nota já o deixou fora da briga pelo pódio.

O brasileiro havia ficado em oitavo na classificatória. Na final, ficou à frente do belga Glen Cuyle, que fez 13.933, e de Harry Hepworth, da Grã-Bretanha, com 13.366.

"Qualquer final de um campeonato mundial é de alto nível, e nas argolas sempre é definida na saída. Todos os atletas que estão ali são muito fortes, são muito preparados para aquilo. Claro, tirando o americano, que é uma saída com grau de dificuldade muito alto, vimos que o que definiu ali foram os passinhos, o final", disse, ao SporTV.

Caio também disputou a final do individual geral, e ficou na oitava colocação. Nesta briga pelo pódio, ele teve a companhia do também brasileiro Diogo Soares, que ficou em 17º.