RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flávia Saraiva chega à final da trave no Mundial de ginástica artística como uma das favoritas a um lugar no pódio, e o resultado da final do individual geral se tornou uma boa notícia para os torcedores.

A brasileira, que ficou na segunda colocação nas classificatórias do aparelho, viu apenas uma nota ser maior que a dela dentre o top 5 da decisão realizada nesta quinta-feira (23) e que apontou a russa Angelina Melnikova como a ginasta mais completa.

OS NÚMEROS

Flavinha avançou à decisão da trave com um 13.833, sendo 8.333 de execução e 5.500 de dificuldade ?nota que é critério de desempate. Sabrina Maneca-Voinea, da Romênia, obteve o mesmo somatório, mas com nota de dificuldade maior (7.633 de execução e 6.200 de dificuldade)

Zhang Qingying se apresenta como a grande rival na briga pelo ouro. A chinesa conseguiu notas superiores à da brasileira em duas oportunidades. Ela fez 14.366 na fase eliminatória, classificando-se na liderança, e impressionantes 14.833 na trave durante a final do individual geral ?ela ficou com a medalha de bronze.

OUTRAS NOTAS CAÍRAM

Além de Qingying, outras três ginastas que estiveram na final do individual geral também vão disputar medalha na trave: a argelina Kaylia Nemour, a norte-americana Dulcy Caylor e a japonesa Aiko Sugihara.

Nemour, uma das estrelas do torneio, fez 13.233 nas classificatórias e passou em oitavo. Na final geral, a nota foi inferior: 13.066 (6)

Cenário parecido viveu Dulcy Caylor, que obteve 13.333 no primeiro dia de torneio e, nesta quinta-feira (23), conquistou apenas 11.900 (17).

Aiko Sugihara não fugiu à regra. Ela conquistou a quinta colocação nas classificatórias com um 13.433, e teve 13.366 no aparelho (5) nesta quarta-feira (22).

SEGUNDA MAIOR NO TOP 5

Dentre as ginastas que ficaram entre as cinco mais completas do Mundial, apenas Qingying teve nota superior à de Flávia na trave.

A russa Angelina Melnikova, que ficou com a medalha de ouro, obteve 12.800 (9), enquanto a norte-americana Leane Wong, vice-campeã, teve 13.500 (3). A italiana Asia D'Amato, quinta colocada, conseguiu 12.900 (8).

Qingying e Nemour, já citadas, ficaram na terceira e quarta colocação, respectivamente.