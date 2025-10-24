SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque no time armado por Dorival Júnior, o lateral-direito Matheuzinho vive o auge da sua carreira no Corinthians, seu clube do coração, e ainda alimenta dois sonhos: jogar na Europa e na seleção.

UNÂNIME NO CORINTHIANS

Matheuzinho virou o dono da lateral-direita do Corinthians. O jogador chegou ao clube no ano passado, chegou a concorrer com Fagner, mas se tornou titular absoluto após o empréstimo do concorrente.

As qualidades de Matheuzinho foram ainda mais potencializadas por Dorival Júnior. Após a chegada do treinador e a implementação do esquema com três zagueiros, o camisa 2 passou a ter mais liberdade para participar das jogadas de ataque ?são três gols e cinco assistências no ano.

"Estou muito feliz com meu momento. Vivo meu auge no futebol e na vida pessoal. Trabalhei com ele [Dorival, no Flamengo] e ele conhece o meu futebol. É muito bom quando o treinador ajuda você a encontrar a sua melhor fase", diz Matheuzinho, ao UOL.

O camisa 2 não tem fortes concorrentes no Corinthians. Com Fagner emprestado, a opção principal para substituir Matheuzinho era Léo Maná, mas o jovem foi cedido ao Criciúma na última janela, e o clube não contratou uma reposição. Recentemente, o zagueiro Félix Torres e o volante Charles chegaram a ser improvisados no setor. João Vítor "Jacaré", lateral de ofício e que veio da base, ainda não foi utilizado.

OS SONHOS DE MATHEUZINHO

O sonho de jogar a Copa do Mundo do ano que vem segue vivo em Matheuzinho. A lateral é uma das posições onde muitos nomes foram testados neste ciclo e um dos setores com mais indefinições para a Copa do Mundo do ano que vem.

A convocação é algo que foge do meu alcance. O que eu posso fazer, eu faço no clube. É manter o nível e regularidade. Se eu tiver a oportunidade de chegar na seleção e jogar uma Copa, vai ser um sonho de criança realizado.

O lateral do Corinthians já tem algumas informações de bastidores da seleção. Matheuzinho é muito amigo de Hugo Souza, goleiro que foi convocado por Carlo Ancelotti em três oportunidades e que ajuda o companheiro fazendo um "lobby" para que o companheiro seja chamado em breve.

Conversamos sobre como são os bastidores e os treinamentos. Essas conversas alimentam ainda mais o meu sonho de estar lá e viver isso. Estou no caminho certo e espero que aconteça. A gente sempre tem essa conversinha para ele ajudar. No momento certo, o chamado vem.

Em paralelo ao sonho da seleção, Matheuzinho cultiva o desejo de jogar na Europa. Aos 25 anos, ele ainda não teve a oportunidade de atuar fora do Brasil. Antes do Corinthians, o defensor passou por Londrina e Flamengo.

Tenho o sonho de jogar fora. Lá é onde estão os maiores times do mundo e os melhores jogadores. Penso nisso e quero chegar lá. Estou 100% focado no Corinthians nesta sexta-feira (24), tenho um compromisso gigantesco e, enquanto tiver contrato com o Corinthians, estarei com foco aqui.

Matheuzinho tem contrato com o Corinthians até o fim de 2028. A multa rescisória dele é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 625 milhões) para clubes do exterior.