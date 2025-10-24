SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras precisa de uma virada inédita na 'era Abel Ferreira' para ir à final da Copa Libertadores e manter vivo o sonho do tetracampeonato. Nesta quinta-feira (23), o Alviverde perdeu por 3 a 0 para a LDU, em Quito, pela ida da semifinal.

Sob o comando do português, o Palmeiras nunca avançou na competição continental após revés na ida. No ano passado, o time caiu nas oitavas de final para o Botafogo após derrota por 2 a 1 e empate em 2 a 2. Já em 2022, foi eliminado na semi pelo Athletico após perder por 1 a 0 na ida e fazer 2 a 2 na volta.

Além disso, todos os tropeços aconteceram fora de casa. Nas eliminações para Botafogo e Athletico-PR, o Palmeiras fez o segundo jogo no Allianz Parque. O Alviverde também caiu em casa em 2023, contra o Boca Juniors, mas nos pênaltis após empates nos dois confrontos pela semifinal.

Para complicar, é a primeira vez que o time de Abel Ferreira precisará de um placar elástico para avançar de fase. O Palmeiras precisa de uma vitória por quatro gols de saldo para ir direto à final. Já um triunfo pela diferença de três gols leva a disputa para os pênaltis.

O revés desta quinta-feira (23) se tornou o pior do Alviverde pela Libertadores sob o comando de Abel. Até então, a derrota com maior placar havia sido para o Bolívar (3 a 1) pela fase de grupos da edição de 2023. No mata-mata, era o 2 a 0 contra o River Plate pela volta da semifinal de 2020.

A derrota também é a mais elástica do Palmeiras na competição desde 1995. Na ocasião, o Alviverde acabou goleado pelo Grêmio por 5 a 0, fora de casa, pela ida das quartas de final. Desde então, o time paulista não teve uma derrota por mais de dois gols de saldo pela competição.

O time, inclusive, acabou eliminado em casa no jogo de volta de 1995. O Alviverde conseguiu os cinco gols que empatariam o confronto, mas sofreu um e viu o Grêmio ficar com a vaga.

O Palmeiras tenta a virada sobre a LDU na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O vencedor deste confronto terá pela frente Flamengo ou Racing.