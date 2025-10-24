SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Villamíl foi o principal pesadelo do Palmeiras na derrota para a LDU por 3 a 0, nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, em Quito.

QUEM É VILLAMÍL?

Villamíl tem 24 anos e é natural de Tarija, na Bolívia. O jogador atua como segundo volante, mas também costuma jogar mais adiantado, como um meia-armador.

O meio-campista é o "senhor altitude". Ele surgiu no Bolívar, que joga em La Paz, a 3.650m acima do nível do mar, e depois foi para a LDU, que atua em Quito, a 2.850m.

O jogador fez 128 partidas pelo Bolívar entre 2021 e 2024. No ano passado, ele foi emprestado à LDU, se destacou e acabou comprado pelo clube equatoriano no começo de 2025.

Antes de ser pesadelo do Palmeiras, Villamíl também foi carrasco do Botafogo. O meia fez um dos gols da vitória da LDU por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas de final, em Quito, e que decretou a classificação dos equatorianos.

Villamíl é destaque não só na LDU, como também na seleção boliviana. Ele foi convocado pela primeira vez em 2021 e já soma 33 partidas disputadas pelo país. Titular em praticamente toda a campanha nas Eliminatórias, o meia guiou a equipe na conquista da vaga na repescagem e que pode levar a Bolívia à Copa após 32 anos.

Gabriel não é o único jogador da família Villamíl. Jaime, seu pai, jogou por San José e Oriente Petrolero ao longo dos anos 90, e seus irmãos Sergio e Jaime defendem o GV San José atualmente.

PESADELO DO PALMEIRAS

Gabriel Villamíl marcou dois dos três gols feitos pela LDU na noite desta quinta-feira (23). No primeiro, ele recebeu Quiñónez, dominou e soltou o pé de perna esquerda já dentro da área. O outro saiu em jogada parecida, mas com passe Bryan Ramírez vindo do lado direito. O outro tento foi anotado por Alzugaray, de pênalti.

Villamíl apareceu diversas vezes livre ao longo da partida. O meio-campista se aproveitou dos espaços deixados pela defesa palmeirense na região central do gramado e participou de quase todas as jogadas ofensivas da LDU.

A LDU vem a São Paulo com vantagem confortável. A equipe equatoriana pode perder por até dois gols de diferença para deixar o Allianz Parque como finalista da Libertadores. Um triunfo palmeirense por três tentos a mais levará a decisão para os pênaltis. Para avançar direto, o Palmeiras precisa vencer por quatros gols ou mais de diferença.