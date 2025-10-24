SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca (46 do ranking da ATP) bateu o canadense Denis Shapovalov (23 do mundo e cabeça de chave número nove) e garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O jogo teve parciais de 3/6, 6/3 e 4/1, com o rival desistindo antes do fim.

Na luta por uma vaga na final, Fonseca, 19 anos, enfrentará o espanhol Jaume Munar, 28, número 42 do ranking mundial da ATP. Será o primeiro confronto dos dois.

Contra o canadense, o brasileiro sofreu nos primeiros pontos e cedeu o primeiro set. Mas Fonseca se recuperou, empatou a disputa no segundo set e vencia a parcial decisiva com duas quebras, até que viu o rival desistir.

A organização do ATP não divulgou até o momento o motivo da desistência.