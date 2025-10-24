SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Aníbal Moreno passou por exames e teve diagnosticado um edema na panturrilha esquerda. Ele será desfalque do Palmeiras na partida contra o Cruzeiro, no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileiro.

Aníbal não jogou contra a LDU justamente por conta deste desconforto. O argentino sentiu a lesão em Quito, e Abel Ferreira disse na coletiva de imprensa após o jogo que o atleta não tinha condições de jogo.

Emiliano Martínez foi o escolhido como substituto, mas não foi bem. Abel explicou que a função do uruguaio era perseguir Gabriel Villamíl, o autor de dois gols da LDU na confronto.

Aníbal é baixa contra o Cruzeiro, mas não está descartado um retorno para o jogo decisivo contra a LDU. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque.

A delegação alviverde chegou ao centro de treinamento às 11h (de Brasília). Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na capital equatoriana fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência.

Os demais realizaram trabalhos de força na parte interna e, na sequência, deram tiros de corrida no gramado sob a supervisão da preparação física.