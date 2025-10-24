Manter hábitos saudáveis desde cedo tem impacto direto na saúde futura. Estudos indicam que a inatividade física é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da demência, e que abandonar hábitos sedentários poderia prevenir cerca de 45% dos casos, segundo a revista científica The Lancet.

“Gosto de treinar quase todos os dias e tiro um ou dois para descansar. Me sinto bem assim e o desafio agora é equilibrar esse ritmo na academia com a alimentação, hidratação e sono”, conta a professora Samira França, 26, que pratica musculação há três anos. Para ela, os exercícios não são apenas uma questão estética, mas uma forma de investir na saúde do corpo e da mente para o futuro.

A professora do curso de Fisioterapia da Estácio, Sulamizia Costa, explica que o envelhecimento traz perdas naturais, mas escolhas saudáveis fazem diferença. “Exercícios regulares, principalmente de força e resistência, garantem melhor reserva óssea e muscular. Idosos com musculatura mais forte e massa muscular densa estão menos suscetíveis a quedas e outras complicações”, afirma.

Quanto à melhor atividade física, a especialista recomenda: “Praticar algo que você gosta e variar ao longo da vida ajuda a manter a constância. A musculação é uma das melhores opções, pois proporciona ganho de força e massa muscular, fundamentais para a qualidade de vida na terceira idade”.

Para Samira, pensar no futuro não causa medo. “Saber que estou cuidando da minha saúde agora me deixa tranquila para imaginar minha vida quando for idosa. Espero conseguir realizar o básico do dia a dia sem dificuldades”, conclui.

Tags:

atividade física | Casos | Demência | Esporte | Estudo