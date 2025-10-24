(UOL/FOLHAPRESS) - Katia Ancelotti, filha de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, revelou que o pai está encantado com o Brasil e com a postura dos jogadores da seleção.

O QUE ACONTECEU

Em entrevista ao jornal italiano 'Corielle della Sera', a filha do treinador disse que o pai revelou que sente como se tivesse voltado aos tempos de jogador:

"Algo me surpreendeu. Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol", disse Katia Ancelotti, em entrevista ao Corielle della Sera.

Segundo sua filha, o que impressionou Carletto foi a postura dos jogadores da seleção que, apesar de terem passado por grandes clubes, agem com prazer de estar vestindo a amarelinha:

"Sua seleção inclui jogadores que atuaram em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam. No geral, papai é um simplório", afirma Katia.

Katia revelou ainda uma mágoa de Ancelotti com Genaro Gattuso, ex-jogador e atual técnico da seleção italiana. A filha do treinador projetou uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Itália:

"Eles nunca mais se falaram nem se viram. Papai ficou chateado e não finge que nada aconteceu. Rino nunca mais ligou para ele, eles provavelmente se verão novamente na Copa do Mundo, todos nós torcemos para que a Itália vá (à Copa). Uma final entre Brasil e Itália seria ótimo, a última foi em 1994, papai era assistente do Sacchi. Onde estava Gattuso?", diz Katia.

Katia aproveitou para defender o irmão das críticas. Davide Ancelotti é treinador do Botafogo, e tem sido questionado pelo desempenho no comando do Glorioso.

"Meu irmão Davide enfrentou muitas críticas por começar a treinar com o pai. Acho que ele teve mais dificuldades do que os outros, justamente porque sempre apontavam o dedo para ele. Agora ele está treinando o Botafogo sozinho; ele também está no Brasil. Me incomoda que falem dele e não de outros filhos que também têm pais como treinadores. Pioli, por exemplo", afirma Katia.