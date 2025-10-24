SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversário de João Fonseca na semifinal do ATP 500 da Basileia, na Suíça, o espanhol Jaume Munar já se interessou pela medicina e venceu o atual número um do mundo Carlos Alcaraz há quatro anos.

Munar começou no tênis aos oito anos, mas praticou outros esportes, como futebol, natação e baquete. Atualmente, o espanhol também se interessa pelo golfe.

Venceu o compatriota Carlos Alcaraz na semifinal do Open da Andalucía (ESP) em 2021. Na ocasião, o atual número 1 do mundo era apenas um "wildcard" (atleta convidado), e Munar perdeu a final para Pablo Carreño Busta, também espanhol.

Fã de Rafael Nadal, o tenista número 42 do ranking mundial treina na academia do ex-tenista. Antes, ficou dos 14 aos 20 anos treinando em Barcelona.

Em busca de seu primeiro título, Munar quase foi médico. Segundo o site oficial da ATP, o europeu afirmou que, caso não seguisse carreira no tênis, escolheria a medicina. Ele, inclusive, contou que sua matéria favorita na escola era biologia.

O espanhol, inclusive, possui um curioso 'talento secreto": dormir em qualquer lugar e a qualquer hora, também segundo o perfil do atleta do site da ATP.

O torcedor do Barcelona chegou à semifinal após desistência do rival. Ele venceu o primeiro set das quartas de final por 6/3 e viu o canadense Feliz Auger-Aliassime se retirar do embate na sequência. Fonseca viveu cenário semelhante, já que Denis Shapovalov (CAN) deixou o jogo na reta final do terceiro set.

O embate deste sábado (25), às 10h (de Brasília), será o primeiro entre Fonseca e Munar. O espanhol está um pouco acima no ranking mundial e ocupa a 42ª colocação, contra a 46ª do brasileiro.