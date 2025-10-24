(UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc começou na frente no primeiro treino livre do GP da Cidade do México com a Ferrari, seguindo na tendência da bons desempenhos da equipe italiana em situações de baixa aderência. Kimi Antonelli foi o segundo com a Mercedes e Nico Hulkenberg foi o terceiro com a Sauber. O brasileiro Gabriel Bortoleto, também da Sauber, terminou suas primeiras voltas no Autódromo Hermanos Rodriquez na quinta colocação, a menos de dois décimos de Hulkenberg.

O resultado não significa necessariamente que a Sauber terá um grande fim de semana. Isso porque eles eram os únicos que estavam com os dois titulares na pista. As demais equipes usaram o primeiro treino livre no México para cumprir a regra que obriga todos os pilotos titulares a cederem seu carro em duas sessões de treinos livres por ano para novatos. Isso porque Bortoleto foi classificado como "piloto jovem" nas duas primeiras etapas da temporada, já que atendia aos pré-requisitos.

Os carros vão voltar à pista a partir das 15h30 para uma sessão mais representativa, já com a pista mais emborrachada, com todos os pilotos titulares, e também em um horário mais próximo da classificação e da corrida.

TREINO TEVE PILOTOS LUTANDO POR VAGA EM 2026

O treino livre foi interessante para a avaliação de pilotos que têm chance de estar no grid da Fórmula 1 em 2026. São apenas quatro vagas em aberto, uma na Red Bull, duas na Racing Bulls e uma na Alpine.

Na Red Bull, é esperado que Isack Hadjar seja promovido da Racing Bulls, abrindo uma vaga que tem grandes chances de ficar com Arvid Lindblad, novato britânico que estava na Red Bull neste treino livre. A comparação dele era direta com outro piloto que está na disputa para a vaga da Racing Bulls, Yuki Tsunoda.

E Lindblad, que é considerado dentro da Red Bull como um potencial novo Verstappen, mas que vem em um ano de altos e baixos na F2, foi mais rápido que Tsunoda com o carro do piloto holandês. A diferença entre os dois foi de um décimo.

Liam Lawson também está nesta disputa, mas não participou da sessão.

Na Alpine, outro duelo direto: o atual titular, Franco Colapinto, e o reserva, o estoniano Paul Aron, os dois únicos candidatos a uma vaga no time no ano que vem, foram juntos para a pista. E o argentino foi meio segundo mais rápido que o rival, um ótimo resultado para um piloto que vem crescendo nas últimas etapas, aumentando suas chances de continuar no grid no ano que vem.