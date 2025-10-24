RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Kaylia Nemour marcou o nome na ginástica artística ao se tornar a primeira atleta africana a ser campeã mundial. A argelina conquistou o ouro nas barras assimétricas, na edição de Jacarta.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, Nemour foi a primeira do continente a ganhar uma medalha olímpica na modalidade ?também com o ouro nas barras assimétricas.

A ginasta conquistou o título no mundial com uma nota 15.566, tendo 8.466 de execução e 7.100 de dificuldade. Foi mais de um ponto acima de Angelina Melnikova, que fez 14.500 ?a russa foi a campeã no individual geral. O bronze ficou com a chinesa Yang Fanyuwei.

Esta foi a segunda medalha de Kaylia Nemour em Mundiais. Ela já tinha sido prata na mesma prova, na edição da Antuérpia-2023, à época primeira medalha de um país africano no torneio.

NASCEU NA FRANÇA

Nemour é filha de mãe francesa e pai argelino, e nasceu em Sainy-Benoît-la-Forêt, cidade que fica a 280 km de Paris.

Apontada como promessa da ginástica desde cedo, ela competiu pela França até 2021. O rumo mudou após ser submetida a cirurgia nos joelhos como parte do tratamento de uma inflamação que afeta ossos e cartilagens, e provoca dores e limitações de movimentos.

Na ocasião, a federação de ginástica da França teve rusgas com o Avoine Beaumont, clube da ginasta, por acreditar que o problema médico teria sido causado por excesso de treinos.

Em março de 2022, já recuperada, Nemour recebeu o aval médico para o retorno, mas o departamento médico da federação vetou. Pouco depois, houve o rompimento da relação.

Em meio ao imbróglio, a Argélia fez o convite para a ginasta. Em julho de 2022, a mudança de nacionalidade foi aprovada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). Sem acordo para que a federação francesa la liberasse, Nemour teve de esperar por um ano para competir pela Argélia, e a estreia aconteceu em 2023.