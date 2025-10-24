(UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com um relatório divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), quatro clubes brasileiros figuram entre as vinte melhores categorias de base do mundo.

O estudo analisou equipes de 49 ligas ao redor do planeta. Entre os critérios considerados estão o número de jogadores formados, o nível dos adversários e a quantidade de partidas oficiais disputadas pelos atletas revelados.

O Benfica, de Portugal, lidera o ranking. O clube é responsável por talentos que nesta sexta-feira (24) brilham em grandes equipes europeias, como João Neves e Gonçalo Ramos, ambos atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), da França.

Na segunda posição aparece o Barcelona, da Espanha. A famosa academia La Masia revelou nomes como Lamine Yamal, um dos jovens mais valiosos do futebol mundial, e o zagueiro Pau Cubarsí.

O River Plate, da Argentina, ocupa o terceiro lugar. Os argentinos ainda emplacaram outros dois clubes no Top 10: o Boca Juniors, em quinto, e o Vélez Sarsfield, em décimo.

Entre os brasileiros, o melhor colocado é o São Paulo, em 12º lugar. Equipe está à frente de Corinthians (14º), Flamengo (15º) e Palmeiras (18º).

No total, 11 clubes do Brasil aparecem na lista completa, ficando atrás apenas da Argentina em número de representantes. Santos, Grêmio, Internacional, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro também estão no ranking.

Veja o Top 20 academias formadoras do mundo (CIES 2025):

Benfica (POR)

Barcelona (ESP)

River Plate (ARG)

Ajax (NED)

Boca Juniors (ARG)

Sporting (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Defensor SC (URU)

Real Madrid (ESP)~

Vélez Sarsfield (ARG)

Estrela Vermelha (SRB)

São Paulo (BRA)

Dínamo de Kiev (UKR)

Corinthians (BRA)

Flamengo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Nacional (URU)

Palmeiras (BRA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Partizan (SRB)