(UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com um relatório divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), quatro clubes brasileiros figuram entre as vinte melhores categorias de base do mundo.
O estudo analisou equipes de 49 ligas ao redor do planeta. Entre os critérios considerados estão o número de jogadores formados, o nível dos adversários e a quantidade de partidas oficiais disputadas pelos atletas revelados.
O Benfica, de Portugal, lidera o ranking. O clube é responsável por talentos que nesta sexta-feira (24) brilham em grandes equipes europeias, como João Neves e Gonçalo Ramos, ambos atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), da França.
Na segunda posição aparece o Barcelona, da Espanha. A famosa academia La Masia revelou nomes como Lamine Yamal, um dos jovens mais valiosos do futebol mundial, e o zagueiro Pau Cubarsí.
O River Plate, da Argentina, ocupa o terceiro lugar. Os argentinos ainda emplacaram outros dois clubes no Top 10: o Boca Juniors, em quinto, e o Vélez Sarsfield, em décimo.
Entre os brasileiros, o melhor colocado é o São Paulo, em 12º lugar. Equipe está à frente de Corinthians (14º), Flamengo (15º) e Palmeiras (18º).
No total, 11 clubes do Brasil aparecem na lista completa, ficando atrás apenas da Argentina em número de representantes. Santos, Grêmio, Internacional, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro também estão no ranking.
Veja o Top 20 academias formadoras do mundo (CIES 2025):
Benfica (POR)
Barcelona (ESP)
River Plate (ARG)
Ajax (NED)
Boca Juniors (ARG)
Sporting (POR)
Dinamo Zagreb (CRO)
Defensor SC (URU)
Real Madrid (ESP)~
Vélez Sarsfield (ARG)
Estrela Vermelha (SRB)
São Paulo (BRA)
Dínamo de Kiev (UKR)
Corinthians (BRA)
Flamengo (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Nacional (URU)
Palmeiras (BRA)
Paris Saint-Germain (FRA)
Partizan (SRB)