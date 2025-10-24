(UOL/FOLHAPRESS) - Em um dia em que foi difícil fazer uma volta limpa, com pouca aderência no palco do GP da Cidade do México, Max Verstappen foi o mais rápido do dia no primeiro dia de atividades para a 20ª corrida da Fórmula 1.

O holandês, que tirou 64 dos 104 pontos de desvantagem que tinha para o líder do mundial, Oscar Piastri, somente nas últimas quatro provas, colocou ainda mais pressão em cima do australiano, que foi apenas o 12º, e de seu companheiro de McLaren e vice-líder Lando Norris, que não passou do quarto lugar.

No entanto, no ritmo de corrida, Verstappen pareceu sofrer muito mais do que Norris na simulação com pneu médio.

Além de Verstappen, as Ferrari apareceram bem, como geralmente acontece em situações de pouca aderência, mas os dados de GPS suspeitam que eles estavam usando motores com mais potência nesta sexta-feira, lembrando que, a essa altura do campeonato, as equipes usam motores bastante rodados apenas para a sexta-feira. Charles Leclerc foi o segundo colocado e Lewis Hamilton, o quinto.

E a Mercedes também esteve bem, especialmente na simulação de corrida. Em uma volta lançada, Kimi Antonelli foi o terceiro e George Russell foi o sexto.

Os carros da McLaren pareciam mais nervosos em uma volta lançada, e Piastri perdeu muito tempo com saídas de traseira especialmente no segundo setor. O australiano não teve um bom desempenho nesta pista no ano passado. A avaliação da equipe é que ele sofre mais em condições de menos aderência, e a corrida do México é famosa por isso por conta da altitude, que faz os carros ficarem mais 'leves'.

Mas todos os pilotos terão a chance de estudar os dados e mudar os carros antes do terceiro treino livre, que começa às 14h30 deste sábado, pelo horário de Brasília.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um dia fácil na sua primeira experiência correndo na altitude da Cidade do México. Ele disse que sua simulação de classificação foi uma volta "horrorosa", deslizando muito, mas ainda assim ficou logo à frente do companheiro Nico Hulkenberg. Eles terminaram em 15º e 16º, respectivamente, e ficariam no limite para passar para a segunda parte da classificação, que começa às 18h deste sábado, pelo horário de Brasília.