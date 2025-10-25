BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No último dia de finais do Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia, Flávia Saraiva, 26, ficou a um passo do pódio na trave. Primeira a se apresentar na madrugada deste sábado (25), a atleta brasileira somou 13,900 pontos e terminou em quarto lugar. O ouro foi de Zhang Qingying, da China, com 15,166. Kaylia Nemour, da Argélia, levou a prata (14,300), e a japonesa Aiko Sugihara ficou com o bronze (14,166).

Nas eliminatórias, Flávia havia sido a segunda colocada, com 13,833 de pontuação. Na decisão, subiu o grau de dificuldade para 5,7 e cravou 8,200 na execução, ajuste que a manteve na briga até a última competidora, mas não foi suficiente para superar a nota de corte do pódio.

O pódio só foi definido, porém, na última apresentação, quando Zhang Qingying superou as adversárias e ficou com o ouro.

Referência no aparelho desde os Jogos Olímpicos da Juventude de 2014 e finalista olímpica na Rio-2016, Flávia é considerada referência pela Federação Internacional de Ginástica na execução dos saltos "anel", entre os mais exigentes do código.

"Fiquei muito feliz, foi uma final bem difícil. Feliz porque minha última final de trave tinha sido em 2019, desde então, não tinha conseguido. E foi a primeira vez que acertei uma final de trave em Mundial. Fico feliz que o trabalho está dando certo, estamos conseguindo melhorar e, a cada ano, conseguindo evoluir um pouco mais. Competição é competição... Estou muito feliz com minha prova, feliz que acertei porque isso me dá mais confiança para os próximos anos", disse a ginasta ao SporTV após a prova.

"Estou orgulhosa do meu desempenho e de todos os atletas que entregaram boas séries. Agora é descansar um pouquinho e voltar aos treinos, porque não tem segredo: ano que vem começa a corrida para os Jogos Olímpicos", afirmou.

O Brasil fechou o Mundial de ginástica artística de Jacarta sem medalhas. Além de Flávia na trave, Caio Souza disputou as finais do individual geral e argolas, e Diogo Soares a de individual geral.

A delegação foi para a Indonésia com nove atletas, sendo cinco da seleção masculina e quatro da feminina. O time masculino teve Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares, Vitaliy Guimarães e Tomás Rodrigues, enquanto o feminino contou com Flávia Saraiva, Julia Soares, Júlia Coutinho e Sophia Weisberg.

*

CONFIRA O RESULTADO DA FINAL DE TRAVE DO MUNDIAL DE JACARTA

Zhang Qingying (CHN)

15,166

Kaylia Nemour (ALG)

14,300

Aiko Sugihara (JPN)

14,166

Flávia Saraiva (BRA)

13,900

Elsabeth Black (CAN)

13,600

Amanda Yap (SGP)

13,333

Sabrina Maneca-Voinea (ROU)

12,533

Dulcy Caylor (EUA)

11,800