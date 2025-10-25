RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Da tensão à confiança. O Flamengo mudou o cenário da temporada em 20 dias e, diante do Fortaleza, neste sábado (25), no Castelão, coloca à prova pontos positivos para tentar retomar a liderança do Campeonato Brasileiro.

Melhor visitante da competição ao lado do Palmeiras e com um elenco recheado de opções, o Rubro-Negro quer bater o Leão ?e vai secar o Palmeiras, que recebe o Cruzeiro neste domingo (26)? para voltar à ponta isolada da tabela.

O time da Gávea chega para a partida com um outro ambiente de semanas atrás. A derrota para o Bahia, que fez o time perder a primeira colocação, aconteceu em momento de resultados aquém do esperado, como os empates com Vasco e Cruzeiro.

Após a frustração diante do Tricolor baiano, porém, os comandados de Filipe Luís mostraram força em jogos importantes ? venceram o clássico com o Botafogo e o confronto direto com o Palmeiras, além do triunfo sobre o Racing, pela semifinal da Libertadores ? e as contestações de outrora deram espaço a convicções.

O duelo com o Alviverde, inclusive, teve ares de "tudo ou nada" embasado na matemática. Uma derrota em casa poderia fazer o time de Abel Ferreira abrir seis pontos e caminhar com mais tranquilidade na disputa do título. Mas o Flamengo não deixou e, segundo Filipe Luís, porque entendeu o tamanho da partida e foi "mentalmente muito forte".

"Eu sempre vejo a minha equipe mentalmente muito forte. Vocês, muitas vezes, olham a parte mental dependendo do resultado. Mas era um jogo muito tenso, muito disputado e tinha tensão pelos dois lados. O Palmeiras teve uma estratégia muito mais agressiva do que vinha tendo nos últimos jogos e as vezes que conseguimos sair, acabamos na cara do gol. Então era importante que os jogadores entendessem rápido esse momento e continuassem firmes. Eu sempre peço que os jogadores continuem jogando da forma que sabem jogar, que foi o que trouxe eles até aqui", disse, na ocasião.

VISITANTE INDIGESTO E ELENCO À PROVA

A seu favor, o Flamengo tem o desempenho fora de casa neste Brasileiro. E, no Castelão, há uma nova chance de provar ser um visitante indigesto.

Até aqui, foram 13 partidas nos domínios do adversário, com oito vitórias, dois empates e três derrotas ? 66.67% de aproveitamento.

Mas a missão de conseguir um bom resultado vai passar pela força do grupo. Com sete desfalques, o Rubro-Negro vai ter de explorar opções de um elenco que é apontado como um dos melhores do país, se não o melhor.

O volante Pulgar e o meia Carrascal, autor do gol contra o Racing, estão suspensos. Pedro sofreu uma fratura no antebraço direito e Everton Cebolinha se recupera de um problema no quadril. Léo Ortiz ainda se recupera de trauma sofrido diante do Palmeiras e Alex Sandro está sob controle de carga. De la Cruz também não viajou por ter apresentado um quadro de virose durante a semana.

Diante dos problemas, Filipe Luís busca soluções. No ataque, por exemplo, após o resultado positivo na Libertadores, não descartou a utilização de Michael, que jogou apenas 11 minutos, no clássico com o Botafogo, desde a Copa do Mundo de Clubes.

"O Michael, sim, está muito bem, e no final das contas eu tomo as decisões que tomo pensando no que é melhor para a equipe. neste sábado (25) foi o Bruno, neste domingo (26) ou no jogo contra Fortaleza, quem sabe, pode ser o Michael".