SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo seguem em contagem regressiva rumo à marca de mil gols. Quem deve chegar ao milésimo primeiro? O UOL fez uma projeção baseada nas médias atuais dos astros jogando por Inter Miami e Al-Nassr, respectivamente. E a vantagem é do português.

O QUE FALTA PARA MESSI?

Messi tem 891 gols em 1131 jogos, segundo dados do Transfermarkt ? os dados excluem duelos na base e do Barcelona B. Restam, portanto, 109 gols para atingir a marca.

No Inter Miami desde a metade de 2023, o argentino de 38 anos tem média de 0,88 gol por partida. São 73 bolas na rede em 83 embates defendendo a camisa do clube norte-americano.

Neste cenário, o camisa 10 precisa de cerca de 123 jogos até alcançar o milésimo.

O time de Messi joga 34 vezes na temporada regular da MLS e, se engatar boas campanhas, pode disputar outros seis jogos até as finais. As temporadas locais, em geral, vão de fevereiro até dezembro.

Neste panorama, três edições do torneio (sem lesões graves) são suficientes para que ele atinja o marco ? o jogador renovou até dezembro de 2028.

As copas (como a Concachampions, por exemplo) disputadas pelo Inter Miami e os jogos pela seleção, no entanto, devem antecipar este tempo. A Argentina tem pelo menos seis jogos antes da Copa do Mundo 2026, que pode dar até oito confrontos extras aos atuais campeões. Há ainda oito Datas-Fifa até 2028, que podem render mais 16 confrontos.

Messi, portanto, deve atingir o milésimo gol entre o fim de 2027 e o início de 2028 ? a projeção gira em torno da média de gol do argentino pelo Inter Miami.

O QUE FALTA PARA CRISTIANO?

Cristiano soma 949 gols em 1294 partidas na carreira profissional (dados do Transfermarkt). O português precisa de 51 gols para alcançar o milésimo.

No Al-Nassr desde o início de 2023, o atleta de 40 anos tem média de 0,88 gol por jogo. São 99 bolas na rede em 112 embates pelo clube saudita.

Neste cenário, CR7 precisa de cerca de 58 jogos até o gol mil.

O Al-Nassr joga 34 vezes no Sauditão, além das copas nacionais e a Champions Asiática ? o português atua entre 40 e 50 vezes por temporada, em média.

Cristiano terá, assim como Messi, jogos pela seleção portuguesa: seis antes da Copa do Mundo e até oito dentro do Mundial, caso Portugal consiga alcançar a final.

O caminho é, portanto, mais curto para o camisa 7, que tem grandes chances de chegar ao milésimo já no ano que vem ? provavelmente, depois da Copa.

RESUMINDO...

Messi é mais novo e, mesmo com média melhor no histórico da carreira (0,78 contra 0,73 gol por jogo de CR7), balançou menos as redes do que o colega de profissão. O argentino de 38 anos marcou 891 vezes, enquanto o português de 40 anos soma 949 bolas na rede em duelos profissionais.

Os dois têm médias similares de gols pelos seus atuais clubes (0,88 gol por jogo). A projeção foi feita justamente nos moldes atuais e excluiu possível queda de rendimento diante do envelhecimento dos craques.

O fator seleção é um ponto positivo a Messi: enquanto a Argentina só terá amistosos antes da Copa e pinta como uma das favoritas ao tetra, CR7 ainda tem o final das Eliminatórias Europeias pela frente com a seleção de Portugal, que nunca venceu o Mundial.

Matematicamente, o europeu deve atingir o milésimo antes do sul-americano ? as inúmeras circunstâncias do futebol e a genialidade da dupla, no entanto, podem alterar este panorama.