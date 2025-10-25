O Uberabinha entra em campo neste domingo (26), às 9h, no Estádio Louis Ensch, o Luisão, em Coronel Fabriciano, para enfrentar o Social no jogo de ida da grande final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Ambas as equipes já garantiram o acesso à elite estadual.

Invicto, o time de Juiz de Fora chega à decisão com números impressionantes: 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates, somando 28 gols marcados e apenas 9 sofridos. A equipe comandada por Wesley Assis tem ainda o artilheiro da competição, o atacante Nicolas, que balançou as redes nove vezes.

Wesley Assis destacou o equilíbrio emocional como fator determinante para o grupo.

“A preparação nossa vai muito para a parte emocional, porque jogar uma final mexe com os meninos. Trabalhamos a confiança e mostramos que já superamos inúmeras adversidades ao longo da competição. Sabemos da viagem longa, da torcida adversária, mas estamos prontos para enfrentar tudo isso mais uma vez e fazer um jogo equilibrado e constante”, afirmou o treinador.

O treinador ressaltou que o time está pronto para se adaptar ao que o jogo pedir.

“Acreditamos que quem conseguir ter o controle da partida está mais próximo da vitória. Nossa característica é dominar o jogo com a bola, mas se o jogo pedir outra postura, também estaremos preparados para isso”, completou.

O treinador também comentou sobre a importância do descanso e da recuperação mental dos atletas antes da decisão.

“Tivemos uma semana sem jogo, o que permitiu dar uma folga aos meninos. Muitos puderam voltar para casa e recarregar as energias. Isso é importante, porque o desgaste não é só físico, é emocional também. Essa leveza mental pode ser decisiva na final”, finalizou.

Acesso inédito e campanha histórica

Antes mesmo da decisão, o Uberabinha já tem muito o que comemorar. No último domingo (12), a equipe conquistou um feito inédito: o acesso à elite do Campeonato Mineiro Sub-20. O time venceu o Nacional de Muriaé por 4 a 3, em Juiz de Fora, com gols de Gui (2), Pablo Helan e Nicolas, garantindo vaga na Primeira Divisão da categoria pela primeira vez.

A conquista coroou uma campanha sólida e um trabalho coletivo que superou desafios financeiros e estruturais.

“Feliz demais. É um trabalho difícil, sem investimento. Esses meninos são de tirar o chapéu. Me sinto orgulhoso de estar à frente desse grupo. Deus me honrou com esse acesso”, declarou emocionado o técnico Wesley Assis após o jogo.

O jogo de volta da Tropa do Urso será no próximo sábado, 1º de novembro, às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Helenão, em Juiz de Fora.

