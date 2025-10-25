SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de João Fonseca, neste sábado (25), sobre Jaume Munar, na semifinal do ATP 500 da Basileia, quebrou um recorde para o tênis brasileiro.

VEJA DETALHES

Fonseca tornou-se o primeiro brasileiro a alcançar uma final de um ATP 500 em simples. Ele vai encarar, na decisão, o vencedor de Ugo Hambert x Alejandro Davidovich, que jogam ainda neste sábado.

O tenista de 19 anos superou a marca de Thomaz Bellucci, que conseguiu chegar até a semifinal do ATP de Acapulco de 2011 ?o paulista, na ocasião, perdeu para Nicolás Almagro, que acabou como vice de David Ferrer dias depois.

O ATP 500 foi criado em 2009 e aparece, em grau de importância, logo abaixo de um Grand Slam e de torneios Masters 1000 no calendário do tênis. Tornar-se campeão um torneio do tipo garante 500 pontos no ranking.

Guga, por exemplo, empilhou títulos (incluindo três Grand Slams), mas não ganhou o torneio atualmente disputado por Fonseca. O catarinense se aposentou das quadras em 2008.