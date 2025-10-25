RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca está na final do ATP 500 da Basileia. O carioca venceu, na manhã deste sábado (25), o espanhol Jaume Munar, número 42 do mundo, por 2 seta a 0, com parciais de 7/6 e 7/5, em quase 2 horas de partida.

É a primeira vez que um atleta brasileiro chega à disputa pelo título desde quando o ATP 500 foi criado, em 2009. Esta será a maior final da carreira dele até aqui.

João Fonseca, número 46 do mundo, é o quarto finalista mais jovem da história do torneio. Aos 19 anos e dois meses, ele fica atrás de Mats Wilander, Goran Ivanisevic e Jim Courier e supera por dias Roger Federer.

Até então, o brasileiro que tinha ido mais longe no ATP 500 tinha sido Thomaz Bellucci. Ele ficou a um passo da decisão do ATP 500 de Acapulco, em 2011.

COMO FOI O JOGO

Duelo equilibrado. A parcial começou equilibrada e com os dois tenistas confirmando seus serviços. Munar fechou o primeiro game com pontos bens construídos, mas João Fonseca demonstrou boa variação e logo empatou. O ritmo do duelo foi o mesmo nos dois games seguintes. No quinto, Munar sacou bem e fechou e não deu espaço para o brasileiro tentar reação. A resposta veio na mesma moeda, e a parcial ficou empatada novamente, agora em 3 a 3.

João fecha o 1º set. Munar fez 6 a 5 e Fonseca sacou para se manter vivo no set. O brasileiro dominou o game e empatou em 6 a 6, levando para o tie-break. No momento decisivo, João se impôs, fez 6 a 4 e abriu vantagem.

Advantage JoaoFonseca takes the opener 7-6(4) over Munar and moves within touching distance of his biggest final yet!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/aNTmkMheca

Quebra para lá e quebra para cá. O tenista brasileiro começou o segundo set da forma como terminou o primeiro e venceu, de zero, o primeiro game. Munar, porém, devolveu na mesma moeda e, também de zero, empatou. O espanhol, quebrou o saque e virou para 2 a 1. No game seguinte, fez 3 a 1. João voltou aos trilhos, confirmou o saque e, depois, quebrou Munar, deixando tudo igual novamente.

João fecha o 2º set. O duelo permaneceu com o mesmo panorama, com os tenistas alternando o bom momento. O jogo esteve empatado em 5 a 5, mas João fez 6 a 5 e colocou pressão em Munar. O brasileiro fechou e garantiu a classificação.