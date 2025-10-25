SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Carrillo viu de perto a possibilidade de não jogar mais pelo Corinthians em 2025, mas teve uma "ajuda genética", surpreendeu na recuperação de uma lesão no tornozelo e deve ter alguns minutos no jogo deste sábado (25), contra o Vitória, pelo Brasileirão.

RECUPERAÇÃO SURPRESA

Carrillo teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, em agosto, durante jogo contra o Palmeiras. O meia passou por uma cirurgia, e a expectativa era de que o atleta só terminasse o tratamento na reta final de dezembro, já com praticamente todas as competições encerradas.

A lesão foi a mais complicada da carreira do peruano, mas ele contou com uma ajuda genética para surpreender os prognósticos feitos, mesmo que ainda não esteja 100%.

"Foi um pouco chato porque não estava habituado a ter lesões. Depois de dois meses estou de volta, recuperado quase 100% e pronto para ajudar a equipe. O departamento médico do clube fez um bom trabalho e por isso estou tranquilo. Me falaram que o tratamento era de, no mínimo, três meses, que eu não jogaria mais este ano, mas por sorte me recuperei bem. Tenho facilidades genéticas para me recuperar das lesões e por isso deu tudo certo", disse André Carrillo, ao UOL.

Carrillo isentou o gramado sintético do Allianz Parque pela lesão acontecida no estádio. Na visão dele, o problema sentido em disputa de bola com Giay, lateral do Palmeiras, foi "má sorte" e não deve ser mais um colocado "na conta" do campo.

"Foi má sorte, o cara [Giay] caiu em cima do meu pé. O gramado não teve relação alguma com a minha lesão."

E O FUTURO?

Carrillo tem pouco mais de um ano de contrato com o Corinthians pela frente. Aos 34 anos, o peruano se sente feliz no clube e, neste momento, não pensa em sair.

Nem mesmo a família Díaz deve convencer o meia a sair neste momento. Amigo de longa data de Ramón e Emiliano, ex-comandantes do Corinthians, Carrillo descarta trocar o clube paulista pelo Internacional, time onde os velhos conhecidos estão.

"Nunca falaram nada comigo [sobre ida para o Inter]. Eles sabem que eu estou muito feliz aqui, que eu não quero sair do Corinthians, que eu quero permanecer aqui. Acho que foi só um boato errado que lançaram por aí."

Ramón, Emiliano e Carrillo tiveram sucesso juntos no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Depois, os argentinos foram os responsáveis por trazerem o peruano para o Corinthians, onde conquistaram o título do Paulistão neste ano.