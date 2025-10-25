SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sensação do Brasileirão, o Mirassol tem a boa campanha em seu ano de estreia na competição muito explicada pelos números. Até agora, só não conseguiu pontuar contra o Flamengo.

PONTOS CONTRA (QUASE) TODO MUNDO

O Mirassol já pontuou contra 18 dos outros 19 times do Brasileirão. O Flamengo foi o único que ainda não teve pontos arrancados pelo estreante ?as equipes se enfrentaram apenas no primeiro turno e duelarão na rodada final da competição, no interior paulista.

Mas a conquista de pelo menos um ponto no Maracanã passou perto. Naquele jogo disputado em agosto, o Mirassol foi derrotado por 2 a 1, porém teve boas chances de anotar o gol do empate.

As maiores vítimas do Mirassol até aqui foram São Paulo e Grêmio. A equipe do interior paulista venceu os dois jogos que fez contra estes rivais no Brasileirão.

O Sport, adversário deste sábado (25), pode entrar para o clube do que os que perderam para o Mirassol nos dois turnos. Santos, Ceará, Fluminense e Vasco são outros rivais que perderam na primeira metade do campeonato e ainda enfrentarão a equipe paulista até o fim da competição.

Entre os que jogaram duas vezes contra o Mirassol, apenas Cruzeiro, Atlético-MG e Bragantino não perderam. Nos três casos, houve um empate e uma derrota mirassolense.

*

PONTOS ARRANCADOS PELO MIRASSOL

Times que jogaram nos dois turnos

São Paulo: 6 pontos

Grêmio: 6 pontos

Fortaleza: 4 pontos

Bahia: 4 pontos

Juventude: 4 pontos

Internacional: 4 pontos

Corinthians: 3 pontos

Cruzeiro: 1 ponto

Atlético-MG: 1 ponto

Bragantino: 1 ponto

Times que jogaram só no 1º turno

Sport: 3 pontos

Santos: 3 pontos

Ceará: 3 pontos

Vasco: 3 pontos

Fluminense: 3 pontos

Vitória: 1 ponto

Botafogo: 1 ponto

Palmeiras: 1 ponto

Flamengo: 0 ponto

CAMPANHA IMPRESSIONA

O Mirassol é o atual quarto colocado do Brasileirão. A equipe do interior paulista tem 52 pontos somados, três a mais que o Bahia, primeira equipe fora do G4. A diferença para fora do G6 é maior: são 11 pontos à frente do Fluminense, atual sétimo colocado, e que tem um jogo a menos.

A meta era escapar do rebaixamento, mas agora o Mirassol vê a Libertadores perto. A chance de a equipe conseguir uma vaga na próxima edição do torneio continental é de 96,8%, segundo estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Leão é a segunda equipe que menos perdeu no Brasileirão ao lado de Palmeiras e Cruzeiro. São apenas cinco derrotas [Cruzeiro, Bragantino, Atlético-MG, Flamengo e Corinthians]. O Mirassol fica atrás apenas do Flamengo, que teve só três reveses.

A casa do estreante virou uma fortaleza. A equipe paulista ainda não sabe o que é perder jogando uma partida de Série A no estádio José Maria de Campos Maia.

O ataque e a defesa funcionam bem. O setor ofensivo é o terceiro mais produtivo do Brasileirão [50 gols marcados], e o defensivo é o sexto melhor [30 gols sofridos].