SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca volta à quadra neste domingo (26) para a final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro pode conquistar o seu primeiro título nesta categoria e o segundo em 2025.

A final de simples masculina está prevista para começar às 15h30 (de Brasília), na Quadra Central. Como antes há a final de duplas, às 8h (de Brasília), o jogo de Fonseca pode sofrer algum atraso.

O brasileiro terá pela frente o francês Ugo Humbert (24 do mundo) ou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18). Os dois se enfrentam neste sábado (25) pela semifinal.

Fonseca se classificou mais cedo para a disputa do título ao vencer espanhol Jaume Munar por 2 sets a 0. Ele é o primeiro brasileiro a chegar a uma decisão de ATP 500 em simples.

João Fonseca, número 46 do mundo, é o quarto finalista mais jovem da história do torneio. Aos 19 anos e dois meses, ele fica atrás de Mats Wilander, Goran Ivanisevic e Jim Courier e supera por dias Roger Federer.