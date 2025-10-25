SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil começou de forma arrasadora o amistoso contra a seleção da Inglaterra na tarde deste sábado em Manchester. O Etihad Stadium, casa do Manchester City, recebeu mais de 37 mil torcedores.

Com troca rápidas de passes no ataque e uma marcação forte e segura, a seleção campeã da América não deu chance para as atuais campeãs da Europa (bicampeãs, na verdade) no início do jogo.

Aos 8'43", o Brasil interceptou um lançamento e recuperou a bola. Dudinha conseguiu entregar para Bia Zaneratto, que, de pé esquerdo, da entrada da área, chutou no canto esquerdo da goleira Keating para fazer 1 a 0. Devido a lesões no pé esquerdo, Zaneratto não atuava pela seleção havia um ano e meio.

Aos 17', Dudinha e Zaneratto trocaram os papéis. Após uma roubada de bola no meio-campo, Zaneratto entregou para Dudinha, que de pé direito mandou no canto direito do gol inglês.

A situação começou a se complicar para Brasil aos 20 minutos. Quando Angelina, última defensora do Brasil, fez uma falta sobre Ella Toone e foi expulsa.

Na cobrança da falta, bola no travessão do Brasil.

As inglesas aumentaram a pressão sobre o Brasil no final do primeiro tempo, mas sem efetividade.

O segundo tempo, porém, foi difícil para as brasileiras.

Aos 6 minutos, a juíza norte-americana marcou pênalti sobre Beth Mead. A Inglaterra diminuiu na cobrança.

A seleção inglesa pressionou o tempo todo, mas não conseguiu empatar, apesar da vantagem numérica desde os 20 minutos do primeiro tempo.

A Inglaterra está num momento de renovação. Antes da convocação, Millie Bright, capitã na copa de 2023, anunciou a aposentadoria do futebol internacional

Este foi o 15° amistoso da seleção com Arthur Elias no comando da equipe. Agora ele tem dez vitórias, um empate e quatro derrotas.

Na próxima terça-feira (28), o time enfrenta a Itália às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.