SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco da Ponte Preta divulgou uma nota oficial neste sábado (25) para rebater declarações do coordenador técnico João Brigatti sobre os salários atrasados no clube. A equipe enfrenta hoje o Londrina pela decisão da Série C, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Em entrevista recente ao Futebol Interior, Brigatti afirmou que 90% dos salários foram acertados com os atletas. No entanto, os jogadores divulgaram um comunicado nas redes sociais negando a informação e afirmando que ainda há pendências salariais e de direitos de imagem desde junho.

"Foi passado para eles as dificuldades da Ponte Preta. Só que hoje já está praticamente 90% dos salários acertados com os atletas da Ponte Preta. Até o final de 2025, eu tenho certeza de que a instituição vai honrar com os salários", disse o técnico João Brigatti.

Elenco diverge de dirigente

As principais lideranças do elenco assinaram a nota. O texto reforça que, apesar da situação, o grupo segue comprometido com a decisão e mantém o foco total em busca do primeiro título nacional da história pontepretana.

"O elenco profissional da Ponte Preta vem a público esclarecer informações divulgadas recentemente a respeito do pagamento de salários atrasados. Não procede a informação de que 90% dos valores em atraso tenham sido quitados. Até o momento, ainda existem pendências salariais e de direitos relacionados aos atletas. Reforçamos que, mesmo diante desta situação, mantemos absoluto profissionalismo. Respeito à instituição e comprometimento máximo com a conquista do título da Série C. Objetivo que nos une diariamente e que representa o desejo de toda torcida pontepretana. A verdade precisa ser preservada. Seguimos confiantes de que a diretoria solucionará as pendências o quanto antes para que todo o foco permaneça exclusivamente no campo", informou o elenco da Ponte Preta em nota oficial.

Ponte busca encerrar jejum de 125 anos

A final contra o Londrina está marcada para as 17h. Após o empate sem gols no jogo de ida, quem vencer fica com o troféu. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.