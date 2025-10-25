SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Ceará por 1 a 0 neste sábado (25), na Arena MRV, pela 30ª rodada do Brasileirão.
Alan Franco fez o único gol da partida aos 23 segundos de jogo, o mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro. O gol do equatoriano também foi o 100º da Arena MRV.
Com a vitória, o Galo chega a 36 pontos e vai para a 12ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. O Ceará segue com 35 pontos, na 15ª posição, quatro pontos acima do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.
O próximo confronto do Atlético-MG é na terça-feira, contra o Independiente del Valle, na Arena MRV, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. O Galo empatou por 1 a 1 no jogo de ida.
Pelo Brasileirão, o Galo enfrenta o Inter na próxima rodada, no domingo, no Beira-Rio. O Ceará encara o Fluminense fora de casa na quarta-feira, em jogo atrasado pela 12ª rodada.
Gol relâmpago
Alan Franco abriu o placar aos 23 segundos de jogo na Arena MRV. Este foi o gol mais rápido dessa edição do Brasileirão.
O meia equatoriano quebrou o recorde de Alesson, do Mirassol, que marcou aos 35 segundos contra o São Paulo, na 29ª rodada.
Já o gol mais rápido de toda a história do Brasileirão segue imbatível. Na edição de 1989, Nivaldo, do Náutico, marcou aos 8 segundos de jogo contra o próprio Atlético-MG.
Gol e destaques
1 x 0: Assim que o árbitro Bruno Arleu de Araújo apitou o início da partida, Scarpa acionou Dudu pela esquerda, o ponta carregou e rolou para trás para Alan Franco, que finalizou forte de fora da área no canto esquerdo de Bruno Ferreira, abrindo o placar na Arena MRV.
Após o gol relâmpago, a partida ficou parada por cerca de 5 minutos por conta de uma trombada entre Vina e Ivan Román. Os dois atletas ficaram sangrando, com Ivan com a boca machucada e Vina com corte no supercílio. As equipes médicas entraram em campo para o atendimento dos jogadores, mas nada preocupante.
Aos 28 minutos do 1º tempo, Pedro Raul recebeu dentro da área e teve a chance de empatar para o Ceará, mas o goleiro Éverson cresceu para cima do atacante e fez ótima defesa.
O Atlético dominou a maior parte do 1º tempo, controlando a posse de bola. Mas na reta final o Ceará começou a se impor e igualou o Galo no número de finalizações na primeira etapa, com cinco chutes para cada lado.
Foi o Vozão quem criou as melhores chances nos primeiros 10 minutos do 2º tempo. Aos 5, Éderson evitou o gol de empate cearense ao defender bom chute de Zanocelo. Dois minutos depois, o Galo passou sufoco com cruzamento na área e finalização de Marllon, mas a bola foi para fora.
Aos 29 minutos do 2º tempo, Pedro Raul perdeu mais uma grande chance para o Ceará. O atacante recebeu cruzamento de Galeano, pegou de primeira, de chapa, mas mandou pra fora raspando a trave.
Ficha técnica
Atlético-MG 1 x 0 Ceará
Campeonato: Brasileirão (30ª rodada)
Data: 25/10/2025
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Cartões amarelos: Gustavo Scarpa, Rony e Guilherme Arana (ATM)
Gol: Aan Franco (ATM), 23' segundos do 1º tempo (1-0)
Atlético-MG: Éverson; Natanael, Ivan, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Caio Paulista (Guilherme Arana); Alan Franco, Scarpa (Rony), Biel (Igor Gomes), Dudu (Bernard); Hulk (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, William Machado, Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Lucas Mugni), Zanocelo, Vina; Galeano (Aylon), Fernandinho (Rodriguinho), Pedro Raul (Lucca). Técnico: Léo Condé.