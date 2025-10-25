SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória e Corinthians fizeram um jogo bastante truncado no Barradão, mas Charles entrou, desencantou no fim e garantiu a vitória paulista por 1 a 0, em jogo tenso que abriu a 30ª rodada do Brasileirão e foi disputado na tarde deste sábado (25).

Wilton Pereira Sampaio distribuiu 11 cartões amarelos na partida, marcada ainda pela expulsão de Bidon, já no 2º tempo. Ao todo, o árbitro assinalou 35 faltas.

O resultado deixou o time de Jair Ventura com 31 pontos e ainda dentro do Z4 ? o Santos ainda joga na rodada e pode se distanciar da equipe rubro-negra.

Os paulistas, por outro lado, avançaram aos 39 pontos e subiram para a 9ª posição.

Os times voltam a jogar no próximo fim de semana. O Vitória vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro no sábado, enquanto o Corinthians, um dia depois, recebe o Grêmio.

Jogo sofrível, vitória sofrida

O 1º tempo foi de muita transpiração e pouquíssima inspiração. O alvinegro até esboçou comandar as ações após duas boas investidas, mas o ritmo caiu diante das 18 faltas marcadas por Wilton Pereira Sampaio, que ainda aplicou quatro cartões amarelos ? dois para cada lado. Os minutos finais tiveram novas tentativas corintianas, mas Bidu parou em Thiago Couto, e Yuri Alberto, impedido, finalizou para fora após driblar o goleiro.

Na etapa final, o ritmo continuou truncado e teve expulsão de Bidon, mas Charles saiu do banco e decretou o 1 a 0. Substituto de Carrilo, o volante conseguiu marcar um gol chorado pouco antes dos acréscimos e garantiu a segunda vitória seguida corintiana no Brasileirão.

Como foi o jogo

Calor paulista. O Corinthians foi o primeiro a assustar a partir de seus astros ofensivos. Garro achou lindo passe em profundidade para Yuri Alberto, que teve chute desviado para escanteio. Na cobrança, Memphis cobrou fechado e, após desvio do goleiro, Carrillo fuzilou e ficou no quase ? o árbitro, no entanto, já havia paralisado o lance por falta de ataque.

Os mandantes perderam Lucas Arcanjo aos 25 minutos. O camisa 1 sentiu o joelho e até tentou permanecer no gramado, mas acabou substituído por Thiago Couto após dois atendimentos médicos. O suplente, aliás, fez sua estreia com a camisa rubro-negra.

Em meio ao open bar de faltas e cartões, a melhor chance válida do 1º tempo foi protagonizada por Matheus Bidu, já pouco antes do intervalo. O lateral se infiltrou pela ponta esquerda, recebeu passe doce de Garro e, após dividida com Lucas Halter, ficou cara a cara com Thiago Couto. O corintiano chutou forte, mas Thiago Couto esticou o braço direito e operou linda defesa. Ainda deu tempo de Yuri Alberto desperdiçar outra chance incrível após driblar o goleiro e bater para fora ? o atacante acabou salvo pelo bandeirinha, que aplicou impedimento no lance.

O 2º tempo começou com a mesma truculência dos 45 minutos iniciais, e três cartões amarelos foram distribuídos em três minutos de embate: dois para o Corinthians (Garro e Bidon) e um para o Vitória (Camutanga). Wilton Pereira Sampaio ainda apitou uma falta do Vitória na entrada da área que gerou finalização para fora de Garro.

Aos poucos, a partida ganhou alguma velocidade, e os goleiros das duas equipes precisaram mostrar serviço. Primeiro, Felipe Longo espalmou batida de Cantalapiedra, e depois Thiago Couto foi exigido em chute forte de Martínez após rebote de falta pela esquerda.

O esboço de melhora técnica cessou, e o confronto voltou a ganhar contornos tensos com faltas, divididas e reclamações de ambos os lados. Resultado? Bidon recebeu o segundo cartão amarelo depois de chutar a canela de Lucas Halter e acabou expulso.

Mesmo com um homem a menos, os paulistas conseguiram balançar as redes a partir na base de insistência. Depois de escanteio pela direita, Memphis pegou o rebote e tocou para João Pedro Tchoca dar um tapa para o gol. Thiago Couto espalmou, mas Charles, no rebote, cabeceou antes de bola acertar o travessão e acabar nas redes: 1 a 0. Os minutos finais ainda tiveram milagre de Felipe Longo, que evitou o empate.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA x CORINTHIANS

Data e horário: 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Leone Carvalho Rocha

VAR: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Jair Ventura, Ronald, Lucas Halter, Camutanga, Matheuzinho, Ramon, Lucas Arcanjo (VIT); Martínez, Raniele, Garro, Bidon (COR)

Cartões vermelhos: Bidon (COR)

Gols: Charles (COR), aos 41 min do 2º tempo.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo (Thiago Couto); Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto (Matheuzinho), Willian Oliveira, Ronald (Dudu) e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS: Felipe Longo; Martínez, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Bidon, Carrillo (Charles) e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (André Ramalho). Técnico: Dorival Júnior.