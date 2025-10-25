SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lando Norris, da McLaren, foi o piloto mais rápido no classificatório e fará a pole do GP do México. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, completam o top 3.
Vice-líder do campeonato com 332 pontos, Norris largará bem à frente de Oscar Piastri. Atual líder da temporada, o companheiro de equipe do britânico fechou com o 8º melhor tempo.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto largará no 16º lugar. O piloto foi eliminado no Q1.
O que aconteceu
Norris confirmou a dianteira com volta de 1min15s586, conquistando sua 14ª pole na carreira. O piloto inglês será seguido pela dobradinha da Ferrari, formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Líder da temporada, Oscar Piastri fez apenas 1min16s174 e largará em 8º lugar. Max Verstappen, que também briga pelo título da temporada, fez 1min16s070.
Gabriel Bortoleto, eliminado no Q1, largará em 16º lugar. O brasileiro fez 1min17s412 na etapa.
Como foi o Q1
Isack Hadjar, da Racing Bulls, surpreendeu e fez o melhor tempo do Q1, com 1min16s733. O franco-argelino foi seguido por Norris, Leclerc, Bearman, Piastri e Russel.
Gabriel Bortoleto não conseguiu passar do Q1 do GP do México. Com uma marca de 1min17s412, o brasileiro vai largar na 16ª posição no grid. O brasileiro foi eliminado no Q1 junto de Albon, Gasly, Stroll e Colapinto.
Como foi o Q2
Lando Norris (McLaren) fez o melhor tempo no Q2, com 1min16s252, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) e George Russell.
Max Verstappen (Red Bull) foi o primeiro piloto a correr na casa dos 16 segundos no Q2, fechando a etapa com o 4º melhor tempo, de 1min16s353.
Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso e Laswon foram eliminados nesta etapa.
O GP do México começa às 17h de amanhã (horário de Brasília). Piastri é o atual líder da temporada, com 346 pontos. Lando Norris é o 2º colocado no campeonato, com 332 pontos, seguido por Max Verstappen, com 306 pontos.
Classificação do GP do México
1. Lando Norris (McLaren)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. George Russell (Mercedes)
5. Max Verstappen (Red Bull)
6. Kimi Antonelli (Mercedes)
7. Carlos Sainz (Williams)
8. Oscar Piastri (McLaren)
9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
10. Oliver Bearman (Haas)
11. Yuki Tsunoda (Red Bull)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Nico Hulkenberg (Sauber)
14. Fernando Alonso (Aston Martin)
15. Liam Lawson (Racing Bulls)
16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
17. Alexander Albon (Williams)
18. Pierre Gasly (Alpine)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Franco Colapinto (Alpine)