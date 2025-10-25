SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão". O hino da Associação Atlética Ponte Preta ganhou um sentido maior na tarde deste sábado (25): depois de 125 anos de história, o clube tem um título nacional para chamar de seu. A tradicional equipe de Campinas venceu o Londrina por 2 a 0, dentro um Moisés Lucarelli abarrotado, e tornou-se campeã da Série C do Brasileirão de maneira dramática -na ida, houve empate por 0 a 0 no Paraná.

Título histórico

O grito de campeão foi entoado por mais de 14 mil torcedores, que fizeram uma grande festa desde o início da tarde no estádio do interior paulista, com direito a corredor de fogo na recepção ao ônibus da Macaca.

A atmosfera criada pelos ponte-pretanos, aliás, fez os jogadores ficarem em campo durante o intervalo, que começou com o 0 a 0 no placar. Depois de um 1º tempo tenso, o técnico Marcelo Fernandes dispensou os vestiários e deu as instruções para seus comandados dentro do gramado.

A atitude deu certo, e o Moisés Lucarelli quase explodiu com o gol de Toró, marcado no início do 2º tempo, o atacante contou com uma forcinha do goleiro Luiz Daniel para abrir o placar em chute de fora da área.

Ídolo da Ponte, o meia Elvis decretou a vitória antes de uma confusão generalizada se instalar no gramado. A briga envolveu jogadores das duas equipes e até Roger Silva, ex-atleta da Ponte e que, hoje, comanda o Londrina. O embate ficou paralisado por quase dez minutos.

O título ocorre mesmo diante de atrasos de salários aos jogadores - houve, inclusive, um manifesto hoje do elenco rebatendo a diretoria, que afirmou que 90% das dívidas haviam sido quitadas.

O Londrina, por sua vez, encerra a campanha da Série C como vice-campeão e, assim como a Ponte, está garantido na 2ª divisão nacional. São Bernardo e Náutico completam a lista dos times que vão disputar Série B no ano que vem.