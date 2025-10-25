SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Internacional neste sábado (25), por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Samuel Xavier no 2º tempo. O jogo foi válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2025.
O duelo ficou marcado pela dominância carioca durante boa parte da partida. No 1º tempo, por exemplo, a equipe de Luis Zubeldía parou em quatro grandes defesas do goleiro Ivan.
Com o resultado, o Flu chega a 44 pontos e fica na 7ª colocação da tabela -o Botafogo, que abre o G6, soma 46 pontos. O Colorado, por sua vez, estaciona em 15º, com 35 pontos.
Como foi a partida
O jogo começou com o Fluminense partindo para o ataque e nos primeiros cinco minutos, exigiu três grandes defesas de Ivan, a primeira com John Kennedy chutando na primeira trave e as outras duas de Serna.
A partida ficou mais morna e, apenas aos 27, um novo ataque do Fluminense ocorreu. John Kennedy ficou duas vezes cara a cara com Ivan e o goleiro colorado defendeu. Com 32, Acosta teve a chance e mandou a bola na trave. Um minuto depois, Vitinho aproveitou sobra de bola mas bateu fraco pra fora na primeira finalização do Inter no jogo.
O Inter voltou com três mudanças pro segundo tempo, com inclusive a entrada de Borré, mas quem teve a primeira chance foi o timecarioca. Aos sete, Acosta tirou de dois defensores e a bola sobrou pro Hércules que bateu e a bola passou perto do gol colorado.
O gol do jogo saiu aos 15 minutos, quando John Kennedy tocou para Samuel Xavier na entrada da área. O lateral invadiu a área para bater no canto e abrir o placar pro Fluminense.
O Inter sentiu o golpe e demorou para responder. Borré foi lançado cara a cara com o goleiro e bateu pra fora em chute desviado que acabou em escanteio. Essa foi a única chance do time no segundo tempo.
Zubledia fez quatro alterações e ainda colocou German Cano no jogo. O argentino tentou criar algumas chances, mas sem sucesso, e o duelo terminou em 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 1×0 INTERNACIONAL
30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 25/10/2025
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões Amarelos: Juninho, Alan Patrick (INT)
Gol: Samuel Xavier, 15'/2ºT (1-0)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 35'/2ºT), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal (Otávio, 35'/2ºT), Hércules e Lucho Acosta (Lima, 35'/2ºT); Cannobio (Keno, 44'/2ºT), Serna e John Kennedy (Cano, 35'/2ºT). Técnico: Luis Zubeldia.
INTERNACIONAL: Ivan Quaresma; Bruno Gomes (Pablo, 26'/2ºT), Mercado (Ronaldo, 26'/2ºT), Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio, Intervalo); Bruno Henrique (Alan Benítez, Intervalo) Luis Otávio e Thiago Maia (Borré, Intervalo); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.
https://www.terra.com.br/esportes/fluminense/fluminense-encontra-um-paredao-pela-frente-mas-vence-o-internacional,fc7bf7ba9720937f94c1852614a2e300fykloadj.html?utm_source=clipboard