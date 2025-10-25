O Tupi conheceu, neste sábado (25), sua primeira derrota no hexagonal final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Diante de mais de 1.480 torcedores no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, o maior público do campeonato e do clube até agora, o Galo Carijó foi superado pelo Novo Esporte por 3 a 0 e perdeu a invencibilidade na competição. Até então, a equipe somava três vitórias e três empates.

A equipe juiz-forana começou bem a partida, dominando as ações nos vinte primeiros minutos e impondo seu estilo de jogo com a bola no chão. Apesar disso, esbarrou na forte marcação do adversário e não conseguiu aproveitar as chances criadas. O castigo veio em lances de bola parada, o Tupi sofreu dois gols dessa forma e ainda levou o terceiro em um contra-ataque mortal do time de Itabirinha.

Antes do confronto, o Tupi havia sofrido apenas quatro gols como mandante, um contra o Boston City, dois diante do Coimbra e um frente ao União Luziense. O Novo Esporte, além de ser o primeiro time a marcar três vezes no Carijó, tornou-se também o único a vencer a equipe de Juiz de Fora dentro do Helenão na competição.

Após o apito final, o técnico Raphael Miranda reconheceu o mau desempenho coletivo e pediu desculpas à torcida, que apoiou o time até o fim.

“Foi um dia ruim para todos nós. Fizemos 20 minutos de alto nível, dentro da nossa proposta, mas tudo que tentamos hoje não deu certo. Sabíamos que o adversário tinha a bola parada e o contra-ataque como principais armas, e infelizmente fomos punidos nesses dois aspectos”, avaliou o treinador.

Mesmo com o revés, Miranda reforçou a confiança na recuperação da equipe.

“Dependemos só de nós. Esse grupo já mostrou força e resiliência. Segunda-feira voltamos a trabalhar com foco total no próximo jogo”, completou.

O Tupi volta a campo no próximo domingo, 2 de novembro, às 10h, para enfrentar o Coimbra, em Contagem.

O treinador também projetou o duelo e elogiou o adversário.

“O Coimbra é uma equipe que joga futebol, põe a bola no chão e busca o jogo o tempo todo. Vai ser uma partida aberta, de quem quer jogar. É o tipo de jogo que a gente gosta e que nos permite mostrar o nosso estilo. Tenho certeza que será um grande confronto”, destacou Miranda.

Cria de Juiz de Fora celebra vitória especial em casa

Do outro lado, a tarde foi especial para o atacante Bernardo Cal, do Novo Esporte. Natural de Juiz de Fora, o jogador de 21 anos participou do triunfo da equipe e falou sobre a emoção de atuar novamente no estádio da cidade natal, agora defendendo outras cores.

“É muito gratificante estar aqui mais uma vez, agora com um novo clube. Estamos felizes com o ambiente e focados em buscar o acesso ao Módulo II”, disse o jovem atacante.

