SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0, na noite deste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Breno Lopes abriu o placar para o Fortaleza, e o goleiro Brenno fechou lá atrás para garantir a vitória do Laion.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança com os mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas perde a chance de roubar a posição do Verdão.

O Fortaleza chega a 27 pontos e sobe para a 18ª posição, deixando o Juventude na vice-lanterna. A briga do Fortaleza é com o Santos, primeiro fora do Z4, com 31 pontos.

O Flamengo decide a semifinal da Libertadores contra o Racing na quarta-feira, em Avellaneda, após vencer na ida por 1 a 0 no Maracanã.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Sport, em casa, no sábado. No mesmo dia, o Fortaleza enfrenta o Santos na Vila Belmiro.

"Superfavoritismo" não valeu de nada

O confronto no Castelão colocou frente a frente o melhor visitante do Brasileirão contra um dos piores mandantes. O retrospecto das equipes davam o Flamengo como superfavorito no confronto no Castelão.

O Fla começou a rodada como o melhor visitante com 26 pontos em treze jogos, 20 gols marcados e apenas 9 sofridos fora de casa.

Já o Fortaleza era o segundo pior mandante, com 17 pontos em quinze jogos, sendo o time que mais tomou gols (20) em seus domínios. O Fortaleza só não é pior jogando em casa do que o Sport, que fez 10 pontos em treze jogos.

A derrota em Fortaleza foi apenas a terceira do Flamengo nesta edição do Brasileirão.

Gols e destaques

1 x 0: Aos 11 minutos do 1º tempo, Breno Lopes recebeu em contra-ataque pela esquerda, cortou Danilo e bateu rasteiro, mandando na bocheca do gol de Rossi.

Aos 30 minutos do 1º tempo, Breno Lopes escapou em contra-ataque e chegou a fazer seu segundo gol na partida após driblar Rossi, mas ele estava em posição de impedimento.

Aos 12 minutos do 2º tempo, o goleiro Brenno, do Fortaleza, fez uma linda defesa para evitar o gol de empate do Flamengo. Lino rolou para Saúl, que bateu firme chapado no canto. Brenno se esticou todo e tirou com a ponta dos desdos mandando para escanteio.

Filipe Luís faz substituições e o Flamengo cresce no jogo a partir dos 15 minutos da etapa final. Wallace Yan e Luiz Araújo, principalmente, começam a criar chances para o Fla empatar a partida.

O Fortaleza se fecha atrás e vai evitando as investidas rubro-negras. O goleiro Brenno contou com a sorte aos 28 minutos, quando um chute de Yan, no contrapé do goleiro, foi para fora raspando a trave. Na sequência, Brítez evitou novamente o gol do Fla dividindo uma bola com Yan na pequena área do Fortaleza.

Juninho, que entrou no lugar de Jorginho, cabeceou uma bola nos acréscimos para o gol de empate do Fla, mas mandou por cima do travessão. Fim de jogo no Casteão e o Fortaleza vence o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 1 x 0 Flamengo

Campeonato: Brasileirão (30ª rodada)

Data: 25/10/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Hora: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Cartões amarelos: Breno Lopes (FOR); Léo Pereira (FLA)

Gol: Breno Lopes (FOR), 11' do 1º tempo (1-0)

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Avila, Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo), Lucas Sasha, Pocchetino (Matheus Rossetto); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Kayke), Bareiro (Moisés). Técnico: Martin Palermo.

Flamengo: Rossi; Ayrton Lucas, Léo Pereira, Danilo, Emerson Royal; Saúl Ñíguez, Jorginho (Juninho), De Arrascaeta; Samuel Lino (Michael), Bruno Henrique (Luiz Araújo), Plata (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.