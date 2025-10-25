SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen não chegou a jogar a toalha. Mas admitiu nesta semana que teria chamado de "idiota" quem lhe dissesse há dois meses que ele estaria agora na briga pelo título da temporada 2025 da F1.

No fim de agosto, ao término do GP da Holanda, o piloto da Red Bull, terceiro colocado do Mundial, tinha 104 pontos a menos do que o líder, o australiano Oscar Piastri, da McLaren. Eram 205 pontos, contra 309.

O que parecia uma vantagem confortável, no entanto, foi reduzida em mais de 60% nas quatro corridas seguintes. Agora, 40 pontos separam o atual tetracampeão (306) de Piastri (346). Está entre eles o britânico Lando Norris (332), também da McLaren.

"A chance existe", disse Verstappen. "Eu sei que nós precisamos ser perfeitos até o fim para ter uma chance, então é isso o que precisamos focar. Só a atenção ao detalhe vai fazer a diferença."

A ascensão de Max coincidiu com tropeços da McLaren. Enquanto a Red Bull ganhou vida nas pistas com atualizações recentes, como no assoalho e na asa dianteira, os carros de Oscar Piastri e Lando Norris pararam de receber modificações, com o foco da escuderia voltado ao desenvolvimento do modelo para 2026, quando a F1 terá um novo regulamento.

Pesou contra o líder e o vice-líder da temporada o duplo abandono logo na primeira volta da corrida sprint de Austin, nos Estados Unidos. Verstappen teve um fim de semana perfeito: venceu a corrida sprint, o que lhe valeu oito pontos; na prova principal, foi pole, triunfou e obteve mais 25.

O desempenho do holandês levou o chefe da McLaren, Andre Stella, a reconhecer que a Red Bull deverá ser a equipe dominante na reta final do campeonato, abrindo espaço para o que seria uma das maiores reviravoltas da história da F1.

No atual sistema de pontuação, vigente desde 2010, que concede 25 pontos por vitória, a reação mais significativa ocorreu em 2012, quando Sebastian Vettel superou Fernando Alonso para ganhar o terceiro de seus quatro títulos. Faltando sete corridas para o fim daquela edição, o piloto da Red Bull estava 39 pontos atrás do rival da Ferrari. Com quatro vitórias consecutivas, ele tirou a diferença e depois venceu o Mundial por apenas três pontos.

Embora seus quatro títulos consecutivos possam sugerir que Vettel tenha tido um período dominante e sem rivais à altura em seu auge na F1, ele também buscou uma virada improvável em 2010, quando foi campeão pela primeira vez.

Na ocasião, ele estava 25 pontos atrás de Alonso a duas etapas do fim, mas venceu ambas, superou o espanhol --e seu companheiro de Red Bull, o australiano Mark Webber-- e festejou.

O único título de Kimi Raikkonen, em 2007, antes da implantação do atual sistema, costuma ser apontado como a mais famosa reviravolta neste século. A exemplo deste ano, a McLaren dominava a disputa, com o estreante Lewis Hamilton desafiando o já experiente Fernando Alonso.

A duas corridas do fim da temporada, em uma época na qual o vencedor levava 10 pontos, o finlandês estava a 17 de Hamilton. Mas, com vitórias na China e no Brasil, somadas a duas corridas desastrosas dos carros da McLaren, o piloto da Ferrari conseguiu conquistar o campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre o inglês e o espanhol.

Agora, Verstappen, a começar pelo GP do México neste domingo (26), tem cinco etapas para tentar a virada --a F1, na sequência, passará por Brasil, Estados Unidos, Qatar e Emirados Árabes Unidos. No Brasil e no Qatar haverá a corrida sprint, introduzida no campeonato em 2021, que oferece aos pilotos a oportunidade de pontuar também no sábado.

Neste sábado (25), sem sprint, Verstappen ficou com a quinta posição no grid, atrás de Norris, Charles Leclerc, Hamilton e George Russell. Piastri larga em sétimo após punição a Carlos Sainz, e Gabriel Bortoleto, em 16º. A largada está marcada para as 17h (de Brasília) deste domingo, com transmissão da Band.