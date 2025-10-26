SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0, na noite deste sábado (25), no Morumbis, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O atacante Luciano foi o nome do jogo.
Luciano e Bobadilla marcaram os gols da vitória são-paulina. O destaque ficou com o camisa 10 do São Paulo: além de marcar um belo gol, ele deu uma assistência "mágica", de letra, para Bobadilla ampliar o placar.
O gol de Luciano contra o Bahia foi o centésimo dele com a camisa do São Paulo. Ele também assumiu a artilharia da equipe na temporada com 14 gols (empatado com André Silva, que não joga mais em 2025).
Apenas 15 mil torcedores acompanharam a grande atuação de Luciano no Morumbis. O desânimo da torcida com os últimos resultados da equipe (7 derrotas nos últimos 9 jogos) teve impacto no público total.
Com o resultado, a equipe comandada por Crespo foi a 41 pontos na 8ª posição na tabela. Já o Bahia permaneceu com 49 na 5ª colocação -e viu a vantagem para o Mirassol, o 4º, crescer.
O Tricolor do Morumbi volta a campo no próximo domingo (2), às 20h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário.
Já o Tricolor baiano joga às 16h, também no domingo, contra o RB Bragantino, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
Brilho de Luciano resolve para o São Paulo no 1º tempo
O atacante viveu uma noite inspirada contra o Bahia. Logo no início de jogo, o camisa 10 marcou um belo gol após completar um cruzamento de Maik.
E, no fim do 1º tempo, deu um passe de letra para Bobadilla fazer o segundo.
A equipe comandada por Crespo controlou o jogo, e quase não sofreu riscos. No segundo tempo, apesar do ritmo mais baixo, Rafael só fez uma grande intervenção.
O Bahia esteve longe de ser a equipe que venceu o Palmeiras (duas vezes) e o Flamengo neste Brasileirão.
Rogério Ceni sofre com problemas no Bahia
O Bahia fez um jogo muito apático no Morumbis. Mas além do resultado negativo, o técnico Rogério Ceni lamenta os problemas físicos dentro de campo.
Após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, Ceni fez três trocas já na volta para o segundo tempo: Juba no lugar de Iago, Gilberto por Santi Arias, e Sanabria na vaga de Tiago.
O problema é que Sanabria sentiu lesão no joelho com 10 minutos em campo, e três minutos depois Gilberto teve que sair de maca. Aos 13 da etapa final, o Bahia já tinha gastado suas cinco alterações.
Lances importantes
Luciano abre o placar para o São Paulo. Logo aos 7 minutos do 1º tempo, Luciano recebeu passe próximo à área e abriu o jogo para Maik. O lateral cruzou na medida para o próprio camisa 10, que finalizou de primeira sem chances de defesa para Ronaldo.
Jean Lucas perde chance inacreditável. Aos 18 minutos, o Bahia roubou a bola no campo de defesa e saiu em contra-ataque rápido. Jean Lucas recebeu passe de Nestor no meio-campo e arrancou sozinho até invadir a área. Ele ficou cara a cara com Rafael, mas chutou à direita do gol do São Paulo.
Rafael faz boa defesa. Aos 19, Nestor cobrou falta para o meio da área e Jean Lucas desviou com perigo, mas o goleiro do São Paulo estava bem no lance.
Lucas amplia para o São Paulo, mas arbitragem marca impedimento no lance. Aos 36, Enzo Díaz cobrou falta na segunda trave, Arboleda tocou de primeira e Lucas apareceu no lado oposto para ganhar da marcação pelo alto e marcar o segundo do Tricolor. A arbitragem marcou impedimento de Alan Franco, que tenta ir na bola e está em posições irregular antes da assistência de Arboleda.
Bobadilla marca o segundo gol do São Paulo após linda jogada. Aos 41 minutos, Pablo Maia deu um passe de cavadinha para Luciano dentro da área e, de primeira, o camisa 10 deu passe de letra para Bobadilla. O paraguaio dominou e bateu firme na saída de Ronaldo. A bola ainda desviou no goleiro, mas não foi o suficiente para evitar o gol. 2 a 0.
Rafael salva o São Paulo. Logo no primeiro lance do 2º tempo, Willian José recebeu cruzamento no meio da área e cabeceou firme no canto esquerdo de Rafael. O goleiro se esticou todos e fez boa defesa para evitar o gol do Bahia.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 x 0 BAHIA
Data e horário: 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
Competição: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Público: 15.253
Renda: R$ 686.708,00
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Luciano, aos 7 minutos do 1º tempo, e Bobadilla, aos 41 minutos do 1º tempo (SAO)
Cartões amarelos: Luciano, Maik (SAO); Ademir, David Duarte, Ramos Mingo e Rodrigo Nestor (BAH)
SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik (Maílton), Pablo Maia (Luiz Gustavo), Bobadilla (Negrucci), Marcos Antônio, e Enzo Díaz; Lucas (Tapia) e Luciano (Ferreira). Técnico: Hernan Crespo.
BAHIA: Ronaldo; Santi Arias (Gilberto (Erick)), David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Tiago (Sanabria (Kayky)), Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.