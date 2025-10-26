SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira e o elenco do Palmeiras estão acreditando na virada contra a LDU no jogo de volta no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, por uma vaga na final da Copa Libertadores.

O problema é que antes da decisão o Alviverde tem outro jogo decisivo, que pode colocar a equipe no céu ou no inferno antes da revanche contra os equatorianos.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e o Alviverde precisa da vitória para abrir três pontos na liderança para o Flamengo. A Raposa ocupa a 3ª posição da tabela, e o desempenho da equipe de Abel não é nada animador contra quem está no G6.

Um tropeço diante o Cruzeiro pode deixar o clima ainda mais tenso para o jogo de volta -e permitir ao time mineiro entrar mais forte na briga pelo título. O Palmeiras tem oito jogos contra equipes do G6 e tem um aproveitamento de apenas 20,8% (o pior entre todas as equipes do topo da tabela). São cinco derrotas, dois empates e uma única vitória.

Por outro lado, o Cruzeiro é o melhor neste quesito: 83,3% de aproveitamento contra equipes do G6. São seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Um ótimo teste antes do desafio da virada contra a LDU.

Os ingressos para os jogos contra Cruzeiro e LDU estão quase todos esgotados. A ideia do Palmeiras é usar a partida no Brasileirão como o início da virada contra a LDU, uma boa vitória pode recuperar a confiança do torcedor e do elenco -que sentiu a derrota pesada em Quito.

O jogo contra o Cruzeiro servirá para Abel Ferreira encontrar respostas dentro do elenco. Piquerez (suspenso) e Aníbal Moreno (edema na panturrilha esquerda) são desfalques certos, e Abel deve promover mais mudanças na equipe após o péssimo jogo contra a LDU (Raphael Veiga e Khellven devem deixar o time).

Um provável Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos em 28 jogos. O Flamengo tem os mesmos 61 pontos, mas com uma vitória a menos e um jogo a mais.