SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo viu suas chances de título diminuírem para menos de 35% após a derrota para o Fortaleza, no sábado (25), pela 30ª rodada do Brasileirão. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
A possibilidade de título nacional do Rubro-Negro neste momento é de 34,9%. No início da semana, o time estava praticamente empatado com o Palmeiras, com 48,3% de chance, contra 48,8% do Alviverde.
Enquanto isso, o time de Abel Ferreira subiu para 60,2% de probabilidade de ser campeão, mas terá um confronto direto hoje. O Alviverde recebe o terceiro colocado Cruzeiro, hoje, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Outros times com chances matemáticas de ficar com a taça: Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense.
As probabilidades de título
- Palmeiras - 60,2% (era de 48,8%)
- Flamengo - 34,9% (era de 48,3%)
- Cruzeiro - 3,7% (era de 2,6%)
- Mirassol - 1,1% (era de 0,24%)
- Bahia - 0,007% (era de 0,022%)
- Botafogo - 0,003% (era de 0,001%)
- Fluminense - 0,001% (era de 0%)
A tabela do Brasileirão
1. Palmeiras - 61 pontos
2. Flamengo - 61 pontos
3. Cruzeiro - 56 pontos
4.Mirassol - 55 pontos
5. Bahia - 49 pontos
6. Botafogo - 46 pontos
7. Fluminense - 44 pontos
8. São Paulo - 41 pontos
9. Vasco - 39 pontos
10. Corinthians - 39 pontos
11. Red Bull Bragantino - 36 pontos
12. Atlético-MG - 36 pontos
13. Grêmio - 36 pontos
14. Ceará - 35 pontos
15. Internacional - 35 pontos
16. Santos - 31 pontos
17. Vitória - 31 pontos
18. Fortaleza - 27 pontos
19. Juventude - 26 pontos
20. Sport - 17 pontos
Os jogos de hoje
16h (de Brasília)
Botafogo x Santos
Grêmio x Juventude
18h30 (de Brasília)
Red Bull Bragantino x Vasco
20h30 (de Brasília)
Palmeiras x Cruzeiro