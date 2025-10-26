SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo viu suas chances de título diminuírem para menos de 35% após a derrota para o Fortaleza, no sábado (25), pela 30ª rodada do Brasileirão. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A possibilidade de título nacional do Rubro-Negro neste momento é de 34,9%. No início da semana, o time estava praticamente empatado com o Palmeiras, com 48,3% de chance, contra 48,8% do Alviverde.

Enquanto isso, o time de Abel Ferreira subiu para 60,2% de probabilidade de ser campeão, mas terá um confronto direto hoje. O Alviverde recebe o terceiro colocado Cruzeiro, hoje, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Outros times com chances matemáticas de ficar com a taça: Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense.

As probabilidades de título

- Palmeiras - 60,2% (era de 48,8%)

- Flamengo - 34,9% (era de 48,3%)

- Cruzeiro - 3,7% (era de 2,6%)

- Mirassol - 1,1% (era de 0,24%)

- Bahia - 0,007% (era de 0,022%)

- Botafogo - 0,003% (era de 0,001%)

- Fluminense - 0,001% (era de 0%)

A tabela do Brasileirão

1. Palmeiras - 61 pontos

2. Flamengo - 61 pontos

3. Cruzeiro - 56 pontos

4.Mirassol - 55 pontos

5. Bahia - 49 pontos

6. Botafogo - 46 pontos

7. Fluminense - 44 pontos

8. São Paulo - 41 pontos

9. Vasco - 39 pontos

10. Corinthians - 39 pontos

11. Red Bull Bragantino - 36 pontos

12. Atlético-MG - 36 pontos

13. Grêmio - 36 pontos

14. Ceará - 35 pontos

15. Internacional - 35 pontos

16. Santos - 31 pontos

17. Vitória - 31 pontos

18. Fortaleza - 27 pontos

19. Juventude - 26 pontos

20. Sport - 17 pontos

Os jogos de hoje

16h (de Brasília)

Botafogo x Santos

Grêmio x Juventude

18h30 (de Brasília)

Red Bull Bragantino x Vasco

20h30 (de Brasília)

Palmeiras x Cruzeiro