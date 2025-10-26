SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o título conquistado no ATP 500 da Basileia, João Fonseca ultrapassou a marca de US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) em premiações no circuito profissional de tênis.

O brasileiro de 19 anos soma agora US$ 2.532.513 (R$ 13,6 milhões) em prêmios conquistados ao longo da carreira em competições profissionais.

Fonseca conquistou a maior parte de desse dinheiro com o total de premiações de 2025. Apesar disso, a maior "bolada" ganha por Fonseca ocorreu em dezembro de 2024, quando ele faturou US$ 526 mil (R$ 2,8 milhões) por vencer o ATP Nex Gen da Arábia Saudita.

Na atual temporada, Fonseca também ganhou premiações por disputar grandes torneios. Ele participou do Australian Open, US Open, Roland Garros e Wimbledon.

Além disso, Fonseca acumula prêmios por participações em seis torneios de Masters (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto e Cincinnati) e diversos ATP, como em Buenos Aires, Halle, Eastbourne e agora Basileia.

Confira a lista de prêmios de Fonseca em 2025

Australian Open: Segunda rodada (US$ 200 mil)

ATP 250 de Buenos Aires: Campeão (US$ 100 mil)

Rio Open: Primeira rodada (US$ 18 mil)

Masters 1000 de Indian Wells: Terceira rodada (US$ 37 mil)

Challenger de Phoenix: Campeão (US$ 38 mil)

Masters 1000 de Miami: Terceira rodada (US$ 60 mil)

Masters 1000 de Madrid: Segunda rodada (30 mil euros)

Challenger de Estoril: Primeira rodada (2 mil euros)

Masters 1000 de Roma: Primeira rodada (20 mil euros)

Roland Garros: Terceira rodada (168 mil euros)

ATP 500 de Halle: Primeira rodada (19 mil euros)

ATP 250 de Eastbourne: Segunda rodada (13 mil euros)

Wimbledon: Terceira rodada (152 mil libras)

Masters 1000 de Toronto: Primeira rodada (US$ 23 mil)

Masters 1000 de Cincinnati: Terceira rodada (US$ 60 mil)

US Open: Segunda rodada (US$ 154 mil)

ATP de Bruxelas: Primeira rodada (7 mil euros)

ATP da Basileia: Campeão (471 mil euros)