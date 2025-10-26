SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emocionado, João Fonseca dedicou a conquista do ATP 500 da Basileia, na Suíça, para sua mãe Roberta Fonseca e revelou que terá que raspar a cabeça após a vitória contra Alejandro Fokina.

"Nós fizemos uma promessa de que se eu fosse campeão de algum desses torneios, iriam raspar a minha cabeça. Muito breve não estarei com cabelo", disse João.

O tenista brasileiro ainda continuou. "Passamos por muita coisa. Só quero agradecer ao meu técnico, que me ajudou a atingir esse feito,à minha família, que mudou o voo para vir aqui. É incrível ter eles aqui no título mais importante da minha carreira. Só estou muito feliz"

"Eu estava pensando em ir à universidade, e eles [família] disseram que era minha escolha, que estariam lá para te apoiar, não importa o que eu escolhesse. Só quero agradecer. Desde que eu era jovem, minha mãe viajava comigo, desde que eu era 11, eu sempre viajava com ela, então eu só quero agradecer a ela. Esse título é para ela", finalizou João.

Fonseca se tornou o segundo mais jovem a conquistar um ATP 500, ficando atrás apenas do espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Barcelona e no Rio de Janeiro em 2022, antes de completar 19 anos.

Ele foi o primeiro brasileiro a alcançar uma final de um ATP 500 em simples. O ATP 500 foi criado em 2009 e aparece, em grau de importância, logo abaixo de um Grand Slam e de torneios Masters 1000 no calendário do tênis. Tornar-se campeão um torneio do tipo garante 500 pontos no ranking

É o segundo título do carioca na temporada. Em fevereiro, ele ficou com a taça do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

O primeiro lugar na Suíça também coloca João Fonseca dentro do top-30 do ranking mundial. Ele deve assumir a 28ª colocação. A confirmação acontecerá amanhã, quando a ATP atualizar o ranking mundial.