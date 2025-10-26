SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo repleto de gols, o Real Madrid levou a melhor e derrotou o Barcelona por 2 a 1, neste domingo (25), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu.

Mbappé e Bellingham marcaram para o Real Madrid, enquanto Fermín López descontou para o Barcelona.

O confronto valia a liderança da La Liga, e o resultado ampliou a vantagem merengue sobre o rival. Com a vitória, o Real Madrid se isolou na ponta da tabela com 27 pontos, cinco a mais que o Barcelona, na segunda posição.

Além disso, os madridistas encerraram um jejum de quatro jogos sem vencer o maior rival. Na última temporada, o Real saiu derrotado pelo Barça nos quatro jogos em que se enfrentaram.

O fim da partida foi marcado por confusão. Os jogadores e comissão técnica das equipes protagonizaram um desentendimento pouco antes de o árbitro encerrar o jogo, após Pedri levar o segundo amarelo e ser expulso. A briga generalizada continuou por poucos minutos depois do apito final.

A equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), para encarar o Valencia. No domingo, o Barcelona recebe o Elche, às 14h30.

Real tem chuva de gols anulados e Vini Jr. insatisfeito

O clássico espanhol foi marcado por 6 gols, mas só 3 valeram. Isso porque o VAR teve papel fundamental em lances cruciais da partida. O árbitro de vídeo anulou três gols do Real Madrid por impedimento, além de ter auxiliado a arbitragem a marcar um pênalti, que foi perdido por Mbappé. Entre gols válidos e anulados, a partida foi intensa e repleta de oportunidades para os dois times.

Não faltou emoções pro lado merengue até mesmo fora de campo. Vini Jr. deixou o gramado visivelmente irritado ao ser substituído por Rodrygo, na metade do segundo tempo. O atacante brasileiro não ficou no banco de reservas e foi direto para o vestiário. Ele voltou para acompanhar o fim da partida.

Lances de destaque

VAR em ação. Aos 2 minutos do primeiro tempo, Vini Jr. foi derrubado por Baldé dentro da área. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR recomendou a revisão do lance. A arbitragem reviu as imagens e constatou que o atacante brasileiro chutou a perna do lateral esquerdo; a penalidade foi anulada.

Anulado. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Arda Guller roubou a bola próximo ao meio do campo, tocou de primeira para Mbappé, que finalizou de primeira de fora da área. O VAR, porém, anulou o lance por impedimento do jogador francês.

Agora vale! Aos 21 minutos do primeiro tempo, Bellingham recebeu a bola pelo meio, driblou a marcação e deu um belo passe para Mbappé. O atacante merengue saiu a frente dos zagueiros e finalizou no canto esquerdo do gol. 1 a 0 para o Real!

1 a 1. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Arda Güler foi desarmado por Pedri no campo de defesa, e a bola chegou a Rashford pela esquerda. Ele rolou para o meio e tocou para Fermín López, que empatou o jogo.

Real à frente de novo! Aos 42 minutos do primeiro tempo, Vini Jr recebeu pela esquerda e cruzou da linha de fundo. Militão escorou de cabeça para o meio e Bellingham apareceu sozinho na pequena área para colocar o Real em vantagem no placar novamente.

Mais um anulado. Logo depois de marcar o segundo gol, aos 46 minutos do primeiro tempo, Vini Jr avançou pela esquerda e lançou Bellingham no meio, que finalizou para o goleiro defender; Mbappé pegou o rebote e marcou, mas estava impedido.

Perdeu! Aos 4 minutos do segundo tempo, o zagueiro Eric Garcia colocou a mão na bola ao tentar desarmar Bellingham, que avançava pela linha de fundo e tentava cruzar. O VAR revisou a jogada e apontou pênalti. Mbappé cobrou a penalidade, mas o goleiro Szczesny defendeu.

Não valeu. Aos 25 minutos do segundo tempo, Brahim Díaz foi lançado em profundidade por Valverde, invadiu a área pela direita e tocou para Bellingham, que ajeitou e finalizou. No entanto, o gol foi anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid 2 X 1 Barcelona

Campeonato: Campeonato Espanhol - 10ª rodada

Data e hora: 26 de outubro de 2025, às 12h15 (de Brasília).

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Árbitro: César Soto Grado.

Cartões amarelos: Valverde, Huijsen (REA); Pedri (BAR).

Cartão vermelho: Pedri (54'/2ºT).

Gols: Mbappé (21'/1ºT), Férmin López (37'/1ºT); Bellingham (45'/1ºT).

Real Madrid: Courtois, Valverde (Carvajal), Éder Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham (Ceballos), Güler (Brahim Diaz), Mbappé (Gonzalo García), Vini Jr. (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso.

Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Eric García (Ronald Araújo), Álex Balde, Frenkie de Jong, Pedrí, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Férran Torres (Casadó), Rashford. Técnico: Hansi Flick.