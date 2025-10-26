SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca será o próximo Novak Djokovic, afirmou Alejandro Davidovich Fokina neste domingo (26), logo após perder para o brasileiro na final do torneio ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O espanhol de 26 anos, na cerimônia de entrega dos troféus, foi efusivo em seus elogios. "Quero parabenizar o João --cara, você jogou um tênis incrível hoje. Você é o cara do esporte, nosso futuro brilhante, com certeza. Vai ser o próximo Nole [apelido de Djokovic], vai derrotar Carlos [Alcaraz, atual número 1 do mundo] e Jannik [Sinner, número 2]. Parabéns pelo torneio e boa sorte na próxima semana."

O sérvio, ex-número 1 do mundo e 24 vezes campeão de Grand Slams, brincou há alguns meses que gostaria de ser técnico do brasileiro quando se aposentar.

Em partida de 1h25min, João derrotou Fokina por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) e conquistou não só o seu segundo título, mas o maior de um brasileiro desde que Gustavo Kuerten foi campeão em Stuttgart em 2001.

A vitória também o colocará pela primeira vez no top 30 --será o 28º do ranking mundial na atualização desta segunda-feira (27).

João retribuiu os elogios do colega com palavras de incentivo. "Preciso parabenizar o Alejandro pela semana incrível. Ele e seu time, sabemos o quanto vocês trabalham, você tem uma grande família e uma grande equipe. Parabéns a todos, sei que foi mais uma final, mas continue trabalhando, seu futuro é brilhante, siga em frente", afirmou.

O título foi dedicado à mãe, Roberta, que o acompanhou em viagens e torneios desde que tinha 11 anos. "À minha família, que veio do Brasil e chegou uma hora antes da partida, muito obrigada. Meus pais acreditaram em mim desde que eu era pequeno. É um prazer ser seu filho. Nós seguimos, este é o primeiro [ATP] 500, mas não será o último, espero", disse, emocionado, em seu discurso de vencedor.

Dedicou também carinho especial a sua equipe e revelou uma promessa. "Obrigada Gui [Guilherme Teixeira, seu técnico], Emmanu [Emmanuel Jiménez, preparador físico] e Egídio [Magalhães Júnior, fisioterapeuta] por esta semana incrível, todo o torneio. Só nós sabemos o quanto trabalhamos, quanto esforço fazemos todo dia. Nós fizemos uma promessa de que se eu ganhasse um desses torneios, rasparíamos a minha cabeça, então... Em breve estarei sem cabelo."

Sob gritos vindos da arquibancada, agradeceu, por fim, à torcida: "É uma loucura como em todo lugar que vou, há brasileiros gritando o meu nome. É um prazer representar este país incrível. Obrigado a todos que vieram hoje e torceram por mim."